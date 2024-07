SVE OČI UPRTE U OSUMNJIČENOG ZA DANKINO UBISTVO: Priznao da je davio golim rukama, pa ćutao do sad! DRAGIJEVIĆ REŠIO DA PROGOVORI

Pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru danas će biti saslušan Dejan Dragijević iz sela Zlot, osumnjičeni za ubistvo male Danke Ilić iz Bora. On je, podsetimo, priznao prvobitno zločin i u policiji i u tužilaštvu, međutim, sada je doneo odluku i zatražio da pred tužilaštvom ponovo govori o samom zločinu.

- Saslušanje Dejana Dragijevića zakazano je za danas, svi sa nestrpljenjem očekuju šta će on sada reći pred tužilaštvom, s obzirom na to da je očigledno čekao da prođe saslušanje svih svedoka i da je od zločina i priznanja prošlo više od 3 meseca - kaže izvor za Kurir.

Šta će Dragijević reći nakon tri meseca od priznanja ubistva, za sada samo on zna. Međutim, s obzirom na to da je prošlo izvesno vreme i da je nedavno promenio iskaz njegov kolega, Srđan Janković, koji je takođe osumnjičen za isti zločin kobnog 26. marta u Banjskom polju, postoji mogućnost da Dragijević sada potpuno negira zločin ili čak poželi da svu krivicu svali na Jankovića.

S druge strane, prema priznanju s početka aprila, Dragijević je tada izjavio da je prvo kolima udario Danku, a potom je uneo u auto i zadavio rukama, te postoji šansa koja će doneti razrešenje ovog slučaja, odnosno da će Dragijević konačno priznati gde je prebacio telo male Danke dva dana nakon što je ubio, i to kako je tada rekao, uz pomoć oca Radoslava i sada već pokojnog brata Dalibora.

- U ovom slučaju postoje tri solucije. Prva je da će konačno otkriti gde se nalazi telo devojčice, ali druga i treća solucija su izvesnije. Moguće je da će i Dragijević, kao što je to nedavno uradio Janković, sada negirati zločin, odnosno da će povući svoj prvobitni iskaz dat posle hapšenja u aprilu, vadeći se na to da je prvu izjavu dao ishitreno i da je tada bio pod stresom. Treća solucija je da svu krivicu svali na Jankovića, ali za to bi morao da da valjan dokaz - objašnjava naš sagovornik.

Inače, pred Višem javnim tužilaštvom u Zaječaru završeno je saslušanje svih svedoka kada je reč o slučaju ubistva dvogodišnje Danke, međutim, nema pomaka u istrazi, iako je salsušano svega 20 svedoka, među kojima su i Dankini roditelji.

Takođe, u tužilaštvo je stigao deo veštačenja DNK tragova uzetih iz automobila kojim je, kako se sumnja, devojčica udaren, ali nije bilo poklapanja sa Dankinim biološkim tragom.

U toku je drugi deo DNK veštačenja, a u istrazi je obavljeno i neuropsihijatrijsko veštačenje dvojice osumnjičenih i utvrđeno je da su oni uračunljivi. Tužilaštvo ima još tri meseca rok da podigne optužnicu, s obzirom na to da je zakonski rok za podizanje optužnice šest meseci.

Pet činjenica 1. Direktnih očevidaca ubistva nema 2. Kamere nisu snimile sam čin ubistva 3. Osumnjičeni promenio iskaz 4. Tela Danke Ilić nema 5. Među pristiglim DNK analizama nema DNK devojčice

