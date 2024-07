KRALJICA SILIKONA MORA U ZATVOR: Tijana Đuričić otela drugaricu zbog šifre za Fejsbuk EVO KOLIKU JE KAZNU DOBILA

Tijana Đuričić, poznatija po nadimku "kraljica silikona" osuđena je danas u Višem sudu u Beogradu na devet meseci zatvora zbog otmice Jelene M.. Istom presudom, zbog otmice devojke, osuđen je i njen saučesnik Goran Bursać na sedam meseci zatvora.

Starleta, koja je u javnosti postala poznata pošto su se na društvenim mrežama pojavile njene fotografije i tada je dobila nadimak "kraljica silikona" bila je optužena da je u martu 2015. sa Bursačem otela poznanicu tako što je pozvala u stan u Mirijevu, a potom je držala zatočenu.

Tijana Đuričić foto: Nebojša Mandić

Ona je ove optužbe tokom suđenja negirala i tvrdila da je ceo događaj izmišljen i da je Jelena M. psihički bolesna osoba.

Jelena M. koja je bila žrtva posle hapšenja starlete ispričala je za Kurir da je bila maltretirana u kući u Mirijevu jer je Tijana Đuričić sumnjala da joj je ukrala šifru za Fejsbuk.

- Pozvala me je da dođem da uzmem neku svoju garderobu. Međutim, čim mi je otvorila vrata, dva muškarca su me ubacila u kuću. Zalepili su mi usta i glavu trakom, bacili me na pod i kanapom vezali ruke. Momci su me šutirali i stavljali mi nož pod grlo, a Tijana me je šišala, nazivala ološem, pljuvala i pretila da neću izaći živa iz kuće - ispričala je ona tada za Kurir tvrdeći da su joj pretili i da će dršku od metle da joj gurnu u međunožje.

- Polomio je metlu, ali Tijana mu je rekla da je dosta maltretiranja za taj dan i da me ostave do sutra - ispričala je Jelena M.

Na ovu presudu, odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu.