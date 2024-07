OSUMNJIČENI ZA DANKINO UBISTVO SASLUŠAVAN 2 SATA! JEDNO PITANJE OSTALO BEZ ODGOVORA: Dragijević rekao da se ne kaje, bio hladan

Saslušanje Dejana Dragijevića (50) osumnjičenog da je 26. marta u Banjskom Polju sa kolegom iz JKP "Vodovod", osumnjičenim Srđanom Jankovićem (50), ubio Danku Ilić (2) iz Bora, završeno je nakon skoro dva ipo sata.

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni je potpuno promenio svoj prvobitni iskaz i sada negira zločin! Podsetimo, on je posle hapšenja priznao da je kobnog dana bio u službenim kolima sa Jankovićem, te da su devojčicu udarili autom, uneli je unustra, pa ju je on, kako je tada rekao zadavio,

- Dragijević je sada ispričao drugu priču. Rekao je da kobnog dana devojčicu nije ni video, da je Janković nije udario kolima, a da je on nije zadavio. Sve je negirao - kaže naš izvor i dodaje da je Dragijević tokom saslušanja bio smiren i hladan.

- Mirno je govorio, odgovarao je i na pitanja tužioca. Nije delovao uzrujano, niti zbunjeno - opisuje naš izvor kako se Dragijević ponašao tokom iznošenja odbrane, i dodaje:

- Nije rekao da se kaje, jer po njegovom stavu i mišljenju on nema za šta da se kaje, jer devojčicu nije ubio.

Prema rečima našeg dobro obaveštrenog sagovornika, Dragijević je do detalja opisao šta je radio 26. marta, ali i u danima nakon toga.

-.Govorio je o tome gde je bio kobnog dana, kuda se kretao, šta je radio, koga je video... Tužilac ga je pitao pitanje po pitanje isto kao i prošlog puta kada je priznao krivično delo. Dragijević je govorio rečenicu po rečenicu, a uz svaku je naglašavao da sada govori istinu - kaže izvor Kurira.

Naš izvor kaže da je nakon ovog saslušanja jedno pitanje ipak ostalo nerazjašnjeno.

- Jedna stvar sada zbunjuje, a osumnjičeni nije to razjasnio - zbog čega je prvi put priznao zločin i detaljno ga opisao? Sada nije govorio o toj temi, kao ni o tome šta ga je navelo da sada da dijametralno suprotnu odbranu. Nije razjasnio šta se to dogodilo u njegovoj glavi da od poptunog priznanja sada dođe do potpunog negiranja - kaže izvor Kurira i podseća da je osumnjičeni saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje vodi istragu.

