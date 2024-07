BIVŠI DIREKTOR "VODOVODA" ODGOVORIO NA OPTUŽBE OCA DEJANA DRAGIJEVIĆA: To su nebuloze, ne zanimaju me tuđe priče, svašta se priča!

Nakon što je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubostvo Danke Ilić (2), izjavio "da je hapšenje njegovom sinu smestio bivši direktor JKP "Vodovod"", za Kurir se oglasio i Goran Pavić, bivši direkotor borskog "Vodovoda". Pavić kaže da su to sve nebuloze i da ljudi već mesecima svašta pričaju.

Podsetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji se sumnjiče da su 26. marta u Banjskom Polju ubili Danku Ilić bili su zaposelni u JKP "Vodovod", a tužilaštvo smatra da su devojčicu ubili u vreme radnog vremena i da su telo prevezli na deponiju službenim kolima.

Goran Pavić foto: Facebook

- Ja nemam komentar, nisam čuo do sad šta je rekao, ali znam da ljudi svašta pričaju, to naravno nije tačno. Ja sam bio na funkciji direktora tog preduzeća i Dragijevića i Jankovića nisam viđao često, ali znao sam ih kao normalne ljude. Njima su davali naređenja njihovi šefovi i ja sa tim nemam ništa, ali ostavku sam podneo iz moralnih razloga, tako sam mislio u tom trenutku da treba i tako sam i uradio - rekao je Pavić za Kurir i dodao da on u svakom slučaju i dalje radi u istom preduzeću iako je samo sa pomenute funkcije dao ostavku.

S obzirom na to da u borskom kraju već mesecima kruže razne priče o samom nestanku, pa i ubistvu dvogodišnje devojčice. Pavić je istakao da je šokiran onime što može da čuje, pa je spomenuo i Dankine roditelje.

Ivana i Miloš Ilić foto: Kurir.rs

- Ja tu decu (Miloša i Ivanu Ilić prim.aut.) čak i ne poznajem, nikada ih ranije nisam video, niti imam ikakve veze sa njima. Kao što sam već istakao, ostavku sam dao iz moralnih razloga, sklonio sam se od svega toga, sada sam na odmoru i hoću da odmorim od svega. Ne zanimaju me tuđe priče niti mogu time da se bavim - objasnio je Pavić

Pavić je, podsetimo, takođe saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u svojstvu svedoka, kada je pitan za putne naloge od 26. marta kada je Danka nestala i sve podatke o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju toga dana.

Danka Ilić foto: MUP Srbije, Printscreen

Podsećanja radi, danima se tada tragalo za Dankom, da bi posle nekoliko dana osvanula tragična vest da je devojčica ubijena i da iza svega stoje radnici JKP "Vodovoda". Oni su tada u policiji i tužilaštvu priznali delo, kada su potom u marici dovezeni na mesto nesreće.

Srđan Janković i Dejan Dragijević foto: Nemanja Nikolić

Naša ekipa je tada zabeležila trenutke kada Janković i Dragijević rukama objašnjavaju šta se dogodilo tog dana. Obojica su od tada u pritvoru, međutim, nekoliko meseci kasnije, došlo je do obrta, kada je prvo Janković negirao sve, a sada je isto učinio i Dragijević.

Tužilaštvo je ponovo na mukama kada je reč o istrazi ubistva dvogodišnje Danke, a misterija slučaja devojčice postala je sve veće zbog toga što njenog tela još uvek nema nigde.

Dragijevići i Janković foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Facebook

Naime, nakon što je Dragijević preko svog branioca zatražio da ponovo govori o zločinu pred tužilaštvom, po ugledu na svog kolegu, on je sve takođe sada negirao. A to, kako smo na početku teksta istakli, prokomentarisao i Dejanov otac, Radoslav Dragijević, koji tvrdi da je njegovom sinu, kao i Jankoviću, sve namešteno!

- Čuo sam da je rekao da nikada nije video devojčicu, i naravno da je nije video, nije je ni pipnuo, a to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namestio bivši direktor, sve kolege to znaju i pričaju tako, pare svašta mogu da učine da vam ja kažem - rekao je Radoslav Dragijević za Kurir.

S druge strane, bolne teme dotakao se i otac Danke Ilić, šokiran izjavom Dejana Dragijevića pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru.

- Ne znam šta bih rekao, u šoku sam zbog svega, čuo sam i ne mogu da verujem. Priznao je sve na početku, a sad odjednom negira kad je prošlo ovoliko vremena. Imam samo da kažem da laže, kao i onaj drugi, i da bi trebalo da bude sramota sve te advokate koji ih savetuju očigledno - rekao je Miloš Ilić ranije za Kurir.