SVEDOKA VIŠE NEMA, TUŽILAŠTVU OSTAO JOŠ JEDAN ADUT! Nedić otkrio nove detalje o slučaju male Danke! Dobričanin: Dokazi su tanki

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni za ubisto male Danke, Dejan Dragijević negirao je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru da je ubio devojčicu u Banjskom Polju.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali novonastalu situaciju u vezi slučaja Danke Ilić bili su Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Zora Dobričanin advokat.

Nedić je komentarisao saslušanje, odnosno potpuno promenjen iskaz Dragijevića:

- Pa, činjenica je da je delom i očekivano, nismo mogli da pretpostavimo da će u potpunosti da negira, da kaže da nije on kriv ili da potvrdi sve ovo što je rekao početkom aprila i da eventualno kaže gde je telo deteta. Dakle, desilo se ono što se pretpostavilo, isto ono što je uradio Srđan Janković, koji i jeste osumnjičen da je kobnog dana vozio automobil. Upravo sam dobio nove informacije o njegovom ponašanju, dakle da je ušao u sudnicu mrtav hladan, ponašao se hladnokrvo u saslušanju koje je trajalo dva i po sata. Ono što interesuje javnost je to da nije rekao zbog čega je promenio iskaz, ali je bitno ono šta je rekao na kraju "ovo što sam sada pričao je istina, a vi kako hoćete" i to je kraj njegovog izlaganja od dva i po sata.

Potom je Nediću stigla najnovija informacija u vezi toga šta je rekao tužilac:

02:16 TUŽILAC REKAO DA ĆE SIGURNO BITI PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV DEJANA DRAGIJEVIĆA! Rajko Nedić u programu uživo poslednje INFORMACIJE

- Tužilac Miodrag Canović je rekao da je saslušanje završeno, da je Dragijević sve negirao, ne zna se kada, ali biće podignuta optužnica, ali u ovom momentu ne znamo kako će tačno glasiti jer čekamo još neka veštačenja. Više svedoka nema, a čeka se GPS i za naredna tri dana jer su njih dvojica automobil i tada koristili.

Dobričanin je komentarisala iskaz Dragijevića:

- Iskreno da vam kažem, nisam se puno izjašnjavala za taj slučaj, ali imam puno razmišljanja na tu temu. Sve vreme nisam imala odgovor na to zbog čega roditelje Danke nisu odveli u Austriju, ako je ona već pokrenula taj postupak, da bi se otklonila svaka sumnja, odvela bih roditelje, ako potrči prema njima, ono je njihovo. Dete koje je viđeno u Austriji, a tek dan nakon toga je krenula priča sa ljudima iz vodovoda. Osumnjičeni svakako može da se brani kako god poželi, ne znam kako se branio ranije, ali nije ništa čudno to što je promenio iskaz. Materijalni dokazi su vrlo tanki u ovom slučaju, mislim da tu ima dosta prostora za odbranu.

Kurir.rs

