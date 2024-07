PROGANJAO BIVŠE KOLEGINICE, ZVAO IH DANJU I NOĆU I SLAO IM PORUKE: Pritvor za muškarca (51) iz Brusa

Javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu danas su obavestili policajci stanice Voždovac da je legitimisan S. R. (51) iz Brusa za kojim je raspisano pet potraga, među kojima je i potraga Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog krivične prijave koja je podneta protiv okrivljenog zbog krivičnog dela proganjanje, saopštilo je ovo tužilaštvo.

Nakon konsultacija sa postupajućim javnim tužiocem, policajci iz stanice Voždovac su doneli rešenje o zadržavanju okrivljenog S. R. nakon čega je on danas doveden i nakon procene sudskog veštaka da je procesno sposoban, saslušan zbog ranije podnete krivične prijave oštećene, ali i na zbog nove prijave koju je podnela druga žena za isto krivično delo.

Okrivljeni je priznao da je sa nekoliko brojeva zvao svoje bivše koleginice i da im je slao poruke, jer je želeo da se druži sa njima, ali da to što one nisu odgovarale na poruke i pozive nije shvatio kao znak da one ne žele da komuniciraju da njim, pa je nastavio da im šalje poruke i da ih zove i danju i noću. Okrivljeni je izjavio i da je ranije bio u depresiji, zbog čega je i dobio otkaz, ali da ne pije nikakve tablete.

Imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, jer okrivljeni nema prijavljeno prebivalište, kao i da će boravkom na slobodi uticati na bivše koleginice, na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Treći osnovni sud u Beogradu je odredio pritvor.

Nakon provere navoda okrivljenog i pribavljanja medicinske dokumentacije o ranijem psihijatrijskom lečenju, javni tužilac je doneo naredbu za veštačenje okrivljenog koje je povereno komisiji veštaka odgovarajuće ustanove – Specijalne zatvorske bolnice.