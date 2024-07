UŽIVO NASTAVAK SUĐENJA KLANU Belivuk o svedocima saradnicima: "Pušteni iz zatvora kao u Monopolu! To nema ni u Džibutiju"

Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali optuženi pripadnici kriminalne grupe kojoj bi u 10 sati trebalo da bude nastavljeno suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu, danas bi trebalo da iznesu odbrane.

Podsetimo, suđenje je zbog izmene u sastavu sudskog veća krenulo iznova, a u ponedeljak nije održano jer se svedok saradnik Srđan Lalić zbog bolesti nije pojavio u sudnici.

10.42 - Belivuk iznosi odbranu: "Mi nismo počinili nijedno ubistvo"

Sudija je saopštila da se prelazi na iznošenje odbrana okrivljenih i pozvala Veljka Belivuka da izađe za sudsku govornicu.

Sudija: Vi ste već iznosili odbranu, da li ostajete pri svemu što ste izjavljivali?

Belivuk: Apsolutno ostajem pri svemu.

Sudija: Izvolite.

Belivuk: Imali smo preko 100 ročišta, izveden je veliki broj dokaza, ja ću danas da se osvrnem na sve što ide nama u korist. Zaparala mi je ušli rečenica advokatice Vesne Golubović, da broj ubistava koja je počinila ova grupa njoj nije po ukusu, koji bi broj bio bilo kome po ukusu. Mi nismo počinili ni jedno.

Veljko Belivuk foto: Zorana Jevtić

Belivuk je naveo da će govoriti o svedocima saradnicima i tužiocima.

Belivuk: U Crnoj Gori pohapsiše one tužioce koji su nas teretili. Tužilac Saša Ivanić je naveo da je Mirko Gligorijević prepoznao telo Aleksandra Gligorijevića. Mirko Gligorijević na zapisniku kaže da "ovo ne liči na njega", na tim fotošopiranim fotografijama. Onda tužilac kaže "ovo je vaše".

Sudija: Moram da vas prekinem, sve ovo ste već govorili na prethodnom suđenju. Sve to imamo u spisima, ne morate detaljno da pominjete, nego ako smatrate da ima nešto novo.

Belivuk: Ima, ima. Samo se pitam kakva se hemijska fuzija desila u mozgu tužioca da od toga da kaže da ne prepoznaje, dođe do toga da je prepoznao. Tužilac kaže potom da su u kući u Ritopeku pronađeni brojni tragovi Lazara Vukićevića, a uvidom u spise vidimo da u kući u Livadicama nema tragova. Isto tako kaže i za Marka MIljkovića. To je njihov modus operandi, da podmeću i izmišljaju dokaze. Piše da je postojala neka kriminalna grupa Principi, ja tvrdim da nije, da je postojala navijačka grupa Iz Principa, koja je brojila stotine navijača.

Belivuk: Prvi put u istoriji pravosuđa imamo da tužioci sami sebe demantuju, a kada sve to vidimo zanimljivo je moje pitanje kako da im mi verujemo kada oni sami sebi ne veruju. Tužioci raznim dokazima pokušavaju da dokažu da smo ja, Miljković i ostali ubice. Jedan od tih su DNK tragovi koji su nađeni navodno u Lalićevoj škodi, što po tužiocu dokazuje iskaz svedoka saradnika Srđana Lalića. Kako tužilac sa DNK dokazuje da se nešto desilo ili nije desilo, saslušaćemo veštake da kažu da li to što se neko vozio u vozilu dokazuje da je učestvovao u ubistvu. Mi ne sporimo da smo se vozili. Teza da je to dokaz je smejurija. Tužilac kaže da je dokaz da je "smart" korišćen u otmici Gorana Veličkovića to što je DNK nađen trag braće Budimir i Nemanje Đurića, a u tom automobilu nemamo trag Gorana Veličkovića i Bojana Hrvatina, dokazuje da se oni nisu vozili.

Belivuk: Tužilac tvrdi da smo Zdravku Radojeviću oteli neka vozila, nađena kod Marka Budimira. Od kog je ključ navodno nađen kod mene. Njegova supruga Marijana Krstović kaže da je njen muž imao neki "mercedes GLE", ali ne zna enterijer, registarsku tablicu, a u tom vozilu za koje se tvrdi da smo ga oteli, nema njenih ni tragova Zdravka Radojevića. Ukrao sam frazu iz predmeta u Crnoj Gori, ali iskoristiću je, izučavaće se, tužilaštvo tvrdi da su biološki tragovi nađeni u automobilima dokaz da su oni ubijeni u Livadicama. Mene stvarno zanima, objasniće veštaci bolje, da li prisustvo DNK nekoga na Novom Beogradu znače da je lišem života u Livadicama. Teza tužilaštva da dokazuje da je neko mrtav jer je pronađen njegov biološki trag znači bi da smo ja Miljković, Budimir, Lalić mrtvi. Nismo hvala Bogu, iako je Lalić malo prehlađen.

foto: Zorana Jevtić

Iznoseći odbranu, otpužio je tužioce da su vršili psihološki pritisak na trojicu svedoka sradanika da govore i da su ih "učili šta da pričaju".

Belivuk: Sada imam dokaz za to. Saradnici Lalić, Spasojević i Hrvatin tvrde da su sami odlazili na razgovore u tužilaštvo, bar pet-šest puta, a mi tvrdimo da su bile desetine. Na jednom ročištu, tužilac je ispitivao Spasojevića i pitao "čuli smo da ste poznavalac oružja", a kada sam ga pitao kako je tužilac to znao rekao mi je "verovatno sam mu to rekao u nekom neobaveznom razgovoru". Modus operandi tužioca Ivanića, za kog imam dokaze, tužilac Babić đene, đene, je da im traži da otkažu advokate.

U nastavku je predložio da se kao dokaz izvedu spisi predmeta u postupku protiv Darka Šarića i ostalih za pranje para, a koji prema navodima Belivuka dokazuje kako postupa tužilac Saša Ivanić.

- Videćete tu stoji kako sudija Siniša Petrović poziva šestookrivljenog da izađe za govornicu, on izlazi i kaže da otkazuje punomoćje advokatu Dejanu Lazareviću i priznaje sve. A onda posle dolazi u kancelariju Lazarevića i kaže da mora da kaže istinu i da ne može više da laže, da ga je kontaktirao tužilac Ivanić - nastavio je izlaganje Belivuk, ali ga je sudija prekinula i pojasnila optuženom da je reč o drugom predmetu.

Sudija: Više puta ste već osporavali sporazume, vratite se na ono što je predmet optužbe.

Belivuk: Molim vas, ovo dokazuje sve što govorim o tužiocu, a nikada nisam govorio. Optuženi u tom predmetu je rekao da su ga kod tužioca Ivanića dovezli pripadnici BIA, da ga je satima učio šta treba da kaže, sve se to dešava u subotu, pripadnici BIA su ga čuvali u jednom hotelu a on je rekao sve što mu je tužilac tražio jer se plašio Ivanića. Ivanić je na ispitivanju oko toga rekao da je to bio poverljiv razgovor i da na to imaju pravo. Iz toga dokazujemo našu tezu da su ovi svedoci saradnici morali da otkažu advokate, da su ih izvodili iz pritvora kako su hteli. Tražim da nam se dostave dokazi, da se tužilac izjasni koji član ZKP propisuje da tužilac ima moć i pravo da okrivljenog izvodi iz ćelije i vozika po gradu, razgovara sa njim bez branioca. Mi moramo sve da pitamo vas, a tužilac ne mora ništa Možda da počnem da pišem tužiocu, možda mi da i slobodan vikend.

Optuženi Belivuk je u nastavku izlaganja zatražio i da se utvrdi ko su službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji su izvodili svedoke saradnike u vreme kada je njima bio određen pritvor, a onda je pomenuo i sudiju Vinku Berahu, koja je bila predsednik sudskog veća do odlaska u penziju.

- Želim joj srećnu i dugovečnu penziju, mislim da je dobar čovek ali loš sudija i da nas je upropastila ovde - rekao je optuženi Belivuk i naveo da smatra da trojica svedoka saradnika moraju da se vrate u pritvor.

U nastavku iznošenja odbrane je izjavio i da su oni pušteni iz pritvora po principu društvene igrice "Monopol".

- To je kao kada u Monopolu dobiješ karticu "izađi iz zatvora". Oni su potpisali blanko sporazum za ubistvo, Spasojević dva blanko ubistva, pa to nema ni u Džibutiju i pre nego što je optužnica potvrđena. Kako je znala sudija Vinka Beraha da će optužnica da bude potvrđena, a ona je prihvatila sporazume između okrivljenog saradnika Nikole Spasojevića i tužilaštva, a u brzini je zabroavila da postoji tačka sedam optužnice, za koju sporazum nije potpisan. Prvi put u istoriji dobijamo da ista osoba ima status svedoka okrivljenog i okrivljenog, to zna i on sam.

10.38 - Lazarov otac traži blindirane automobile

Aleksandar Šćekić, zastunik porodice pokojnog Lazara Vukićevića zamolio je sud da se oštećenom ocu pokojnog, Miloradu Vukićeviću, vrate dva blindirana automobila koja je kupio sinu.

- Automobili stoje na parkingu i propadaju, otac ih je kupio sinu i sam odvezao u policiju posle njegovog nestanka - rekao je advokat Šćekić.

Milorad Vukićević, otac pokojnog Lazara Vukićevića kratko se obratio sudu.

- Teretim ih, ostajem pri imovinskom zahtevu - kratko je rekao Vukićević.

10.36 - Advokat udovice Gorana Veličkovića: Bio je uplašen za bezbednost porodice, zato je nosio pištolj

Sudija je potom pozvala oštećene da iznesu svoja uvodna izlaganja. Prva se za reč javila advokat Vesna Golubović, koja zastupa udovicu Gorana Veličkovića, Jelenu.

- Mi smo predložili određene dokaze, pre svega na okolnost imovinskog zahteva na osnovu materijalne i nematerijalne štete. Ostajemo kod predloga da se ispita oštećena Jelena Veličković, ili da se čita, kao i pri pisanom dokazu koji se odnosi na ugovor o putovanju. Tvrdimo da je kritičnom prilikom Goran Veličković imao novac kod sebe. Ono što bih dodala je nova okolnost, a to je nematerijalna šteta, ukazala bih da je zdravstveno stanje Jelene Golubović dinamično i neizvesno. Predložili smo psihijatrijsko veštačenje, dostavićemo kompletnu dokumentaciju radi procene. Ja ne sporim, i iskreno verujem da je tužilac dostavio dovoljno dokaza za izvršenje krivičnog dela i odgovornost optuženih kojima se stavlja na teret ubistvo Gorana Veličković - navela je advokat Vesna Golubović i predložila da se pribave spisi predmeta Višeg tužilaštva u Beogradu i zapisnik o njegovom saslušanju od 30. avgusta 2019., koji mogu da utiču na otrkivanje motiva.

Jelena Veličković foto: Ana Paunković

- Goran Veličković je bio uplašen za svoju i bezbednost svoje porodice, bio je prinuđen zbog toga da nosi oružje kada je sa porodicom jer je imao sukob sa Belivukovom navijačkom grupom. Zbog toga mu je 28. avgusta 2019. od strane policijskih službenika oduzet pištolj, dok je sa suprugom bio u piceriji, što ukazuje na to da je tražio da kupi pištolj, što je svedok saradnik Bojan Hrvatin iskoristio da ga namami. Saokrivljeni sa njim u tom predmetu je bio Vukašin Gošović, koji je nestao pre Veličkovića i njegova sudbina nije poznata - dodala je zastupnica porodice Veličković, navodeći da ne želi okrivljenima da imputira novo ubistvo.

- Ništa optimističnije od okrivljenih nisam čula, nego da su svi oštećeni u nekom bekstvu i da mi ovde učestvujemo u nekoj farsi - zaključila je advokat Vesna Golubović.

10.22 - Sudija Avramović prvo pozvala optuženog Stošića

Sudija Zorica Avramović prvo je pozvala optuženog Aleksu Stošića da izađe za govornicu, jer je protiv njega posutpak bio privremeno razdvojen, a danas je ponovo spojen.

Sudija: Ima li izmene u vašim ličnim podacima?

Stošić: Nema.

Sudija: Da li ste razumeli šta vam se stavlja na teret, da li priznajete krivično delo?

Stošić: Ne priznajem ni jedno krivično delo, izneću odbranu.

10.10 - Prisutni svedoci saradnici, otac Lazara Vukićevića...

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva prisutne kako bi utvrdilo da li su svi došli, i kako bi suđenje moglo da počne.

Prisutna su dva tužioca, potom svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, kao i optuženi, njihovi advokati i zastupnici žrtava.

U sudnici je prisutan i otac Lazara Vukićevića. Od optuženih nije prisutan samo Boris Karapandžić koji se brani sa slobode, ali je protiv njega iz zdravstvenih razloga postupak privremeno razdvojen.

9.54 - Optuženi stigli u Specijalni sud

Optuženi koji borave u pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu u Bačvanskoj ulici, prebačeni su u maricama u pratnji Žandarmerije u zgradu suda u Ustaničkoj ulici, uz sirene i povremenu obustavu saobraćaja na celoj trasi kojom su prevoženi.

U sud su stigli advokati i optuženi koji se brane sa slobode.

Prvi koji bi danas trebalo da iznese odbranu je optuženi Veljko Belivuk, koji je najavio da ne želi da odgovara na pitanja, a posle njega i ostali optuženi.

