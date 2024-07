"BIO JE VOLJEN I UVAŽEN PROFESOR! RADOST JE PRONAŠAO NA NEBU" Žena se oprostila od Srbina poginulog u avionskoj nesreći na Floridi

Gojko Damjanić (58) poginuo je u sredu u avionskoj nesreći na Floridi, a od njega se potresnim rečima oprostila supruga.

- Sa dubokim žaljenjem objavljujem da je moj voljeni Gojko preminuo. U sredu je tragično izgubio život u avionskoj nesreći na aerodromu. Gojko je bio voljen suprug, otac, prijatelj i uvaženi profesionalac u oblasti muzičkog vaspitanja - napisala je Damjanićeva supruga na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je Gojko gajio veliku strast prema avijaciji.

- Voleo je da leti i pronašao je neizmernu radost na nebu. Leteo je poslednjim letom pre letačkog ispita, kada se dogodila tragična nesreća. Ova strast prema avionima i letenju bila je značajan deo njegovog života - napisala je žena i dodala:

- Gojko je svoj život posvetio težnji za obrazovanjem, prenoseći svoju stručnost i strast na bezbroj učenika i institucija širom sveta. Radio je sas tudentima i bio im je zvezda vodilja. Njegov rad na Muzičkom koledžu Berkli obeležio je nepokolebljivu posvećenost negovanju međunarodnih odnosa, blisko sarađujući sa partnerima u zemljama kao što su Japan, Južna Koreja, Nemačka, Francuska, Finska, Španija, Italija, Grčka, Kipar, Argentina, Brazil, Meksiko, Izrael...

Žena je, opraštajući se od voljenog supruga, napisala i da je Gojko bio čovek satkan od integriteta, dobrote i topline.

- Bio je poznat po svom zaraznom entuzijazmu, sposobnosti da inspiriše sve oko sebe, i neumornoj posvećenosti da pomogne drugima. Pamtićemo ga kao voljenog i posvećenog supruga, brižnog oca i odanog prijatelja koji je uvek druge stavljao na prvo mesto - napisala je supruga:

- Gojkovo nasleđe živeće kroz bezbroj života koje je dotakao i duboko će nedostajati svima koji su ga poznavali, ali njegov duh i doprinos nikada neće biti zaboravljeni. Počivaj u miru ljubavi Gojko. Sećanje na tebe će zauvek biti u našim srcima.

O tome koliko je nastradali Srbin bio voljen i poštovan govore i brojne oproštajne poruke, a jedan prijatelj je napisao na društvenim mrežama:

- Leti visoko, čika Gojko! Hvala što si me uverio da nikad nije kasno da radiš ono što zaista voliš! Ono što me teši je to što znam da si napustio ovaj svet radeći ono što si najviše voleo - leteći. Već mi nedostaješ - napisao je prijatelj.

Podsetimo, teška avionska nesreća dogodila se u sredu oko 14 sati, kada se letelica u kojoj je bio Damjanić sa još jednim muškarcem srušila u jezero na aerodromu u Palm Biču. Kako su preneli američki mediji, spasioci su reagovali u najkraćem mogućem roku, a u izvlačenju dvojice muškaraca iz mutnog jezera bio je angažovan i helikopter.

- Kada je avion "pajper PA28" upao u blatnjavo jezero raspao se na dva dela. Muškarci su brzo izvučeni i prevezeni u bolnicu, ali nažalost nije im bilo spasa - naveli su mediji.