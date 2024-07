"ON JE MOG BRATA PUSTIO DA UMRE" Potresna ispovest Nikoline sestre, preminuo posle operacije hemoroida: Zamazivao nam je oči!

"Nikola je imao nesnosne bolove, a doktor nije ni odreagovao, zamazivao nam je oči i izgubio nam je dragoceno vreme. Govorio nam je da Nikola ima nizak prag bola", započela je svoju potresnu ispovest Milena Dragović, sestra preminulog Nikole Bakića, čiji je život prekinut nakon rutinske operacije hemoroida u privatnoj poliklinici "011 Medikal Tim - Beograd".

Milena je u objavi na društvenim mrežama objasnila sa kakvim problemima se njena porodica suočavala tih dana, kada su svaki dan dočekivali sa strepnjom o Nikolinom zdravstvenom stanju, pogotovo što je, prema njenim rečima, doktor Zoran K. koji je radio na beogradskoj Poliklinici "O11 Medikal Tim" pokazao, kako tvrdi, nedopustiv nemar.

Zoran K. foto: Drustvene Mreže

- Navedeni doktor je nestručno izvršio operaciju 26. decembra 2022, čime je izazvao sepsu. A izvesno, još gore od toga, pokazao je katastrofalan, nedopustiv nemar nakon što ga je operisao - započela je priču sestra preminulog Nikole.

Kako je navela Milena, Nikolu su istog dana otpustili u bolovima i kako kaže, bez adekvatne terapije.

- Naredna tri dana na sve naše neprestane pozive za pomoć, pošto se Nikolino stanje rapidno pogoršavalo, pošto je trpeo nesnosne bolove, imao visoku temperaturu i niz drugih tegoba, doktor nije odreagovao, nije došao da ga pregleda, zamazivao nam je oči i izgubio nam je dragoceno vreme. Govorio nam je da Nikola ima nizak prag bola, da je zakačio stomačni virus, da mu damo paracetamol i da je on uradio sve kako treba - istakla je Milena i naglasila da je samim tim, njenog brata ovaj doktor pustio da umre.

Tri dana kasnije, Nikolu su roditelji odvezli u Urgentni centar, kada mu je ustanovljena poodmakla sepsa. Naime, skener je pokazao velike promene na debelom crevu, istu noć je hitno operisan pod sepsom, a šanse da preživi su već bile izuzetno male.

- Tokom operacije je ustanovljeno da je čitavo debelo crevo bilo pod nekrozom, ali više nije imao šta da izgubi, to je bila njegova jedina i minimalna šansa. Preživeo je operaciju, ali njegovo zdravo mlado telo ipak nije izdržalo, i napustio je ovaj svet sutradan - kaže u potresnoj ispovesti Nikolina sestra, Milena, ističući da želi da se ovo više nikada ne ponovo, i zato naglašava važnost da oni koji su odgovorni moraju odgovarati za ovo.

Nikola Bakić foto: Privatna Arhiva

Ona takođe ukazuje na to da taj doktor sve vreme otkako je Nikola otišao, neometano radi i operiše.

- To je problem našeg sistema, koji dozvoljava tako nešto, iako su sve relevantne institucije i nadležne osobe bile odmah obaveštene i to ne jednom. I pitaj boga koji je ovo slučaj po redu, a danas u novinama čitam da strašnih sudbina ima još sa iste ove klinike. Životi su mogli biti spaseni. I na kraju klinika. I na kraju "klinika". Još jedan sistemski problem u kom neopremljene nehigijenske šupe mogu da dobiju zvanično naziv klinike. Kakva je to klinika koja nema opremu i mogućnost, a zaposleni u njoj znanje i savest da zadrže pacijenta koji je u bolovima nakon operacije? Ili da barem odmah adekvatno odreaguju i pacijenta u bolovima posle operacije transportuju u bolnicu kad već sami nemaju uslove da pomognu čoveku - pita javno Milena.

Milena navodi da nakon toga, niko iz pomenute klinike se više nikada nije obratio porodici nijednom rečju.

- Porodica je ostala bez njega, kao i mnogobrojni prijatelji. Nikola je bio biser, one of a kind, najčistije i najbolje duše, prepametan i obrazovan, svestran i gladan znanja, preduhovit, uspešan, zaljubljen u život, u sve što je bilo pred njim. Jako je voleo ljude. Nikada se nećemo oporaviti od gubitka njega, niko od nas. Njegov odlazak je uticao na živote mnogih. Svet je izgubio mnogo. Vodite računa gde se lečite i ko vas leči, koliko god je to moguće - napisala je Milena Dragović.

Zoran K. foto: Drustvene Mreže

Pokrenuta istraga Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je, podsetimo, istragu protiv doktora Zorana K. (54) nakon smrti pacijenta Nikole Bakića (39) u decembru 2022. godine, posle rutinske operacije hemoroida. Naime, Zoran K. je specijalista opšte i digestivne hirurgije i često je upravo zbog svog posla gostovao na televiziji gde je govorio o raznim zahvatima. - Doktor koji je sada pod isragom je popularan na mrežama, on je često objavljivao fotografije iz operacione sale, a delio je i savete gde objašnjava upravo metode lečenja hemoroida i kako funkcioniše laser - kaže izvor za Kurir i dodaje da doktor već dve godine nije aktivan ni na mrežama, ali ni u javnom svetu, odnosno upravo još od tragičnog slučaja koji je zabeležen te godine. Doktoru se inače stavlja na teret krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi, za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina, a njegovo saslušanje odloženo je za kraj avgusta na molbu branioca osumnjičenog.