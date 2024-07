SAHRANJEN VEHABIJA MILOŠ ŽUJOVIĆ! Meštani sela ogorčeni, teroristu samo roditelji ispratili na večni počinak! NA GROBU KRST

Danas je na groblju u okolini Mladenovca sahranjen Miloš Žujović (25), koji je u terorističkom napadu ispred izraelske ambasade u Beogradu teško samostrelom ranio žandarma Miloša Jevremovića (34), posle čega je žandarm u samoodbrani upotrebio vatreno oružje.

Međutim, sahrani nije prisustvovao niko od meštana, već samo Miloševi roditelji, a podsećanja radi, za medije se ranije oglašavao njegov otac, kada je rekao da sinu sam kopa grob, jer niko drugi nije želeo da to učini.

- Sam sam iskopao grobnicu. Šta ću. Ja ću ga sahraniti. Nema ko drugi - ispričao je Zoran Žujović ranije za beogradske medije.

Žujović je sahranjen na pravoslavnom groblju po pravoslavnim običajima, a na njegovom grobu se nalazi i krst, dok je na groblju bio prisutan veliki broj pripadnika MUP, piše Alo!

Podsećanja radi, meštani sela odakle je rodom ubijeni Miloš koji je pre četiri godine prešao i islam i uzeo versko ime Salahudin, pobunili su se ranije zbog sahrane, te su kako smo preneli tada, najavljivali i protest.

- Meštani ne žele da on bude sahranjen na mesnom, našem groblju. Najavljuju proteste, ne znam kako će se sve završiti - rekao je ranije uplakani otac Zoran, koji je i sam razmišljao da li da sahrani sina. Naime, Zoran Žujović je posle onoga što je ispred izarelaske ambasade u Beogradu uradio njegov sin, rekao medijima "da on neće da ga sahrani, jer bi to trebali da urade oni koji su ga oteli od njega", misleći na vehabije.

Ipak, danas je Miloš sahranjen, ali niko od meštana se nije pojavio na njegovom ispraćaju.

Teroristički napad vehabije Žujovića Žujović je samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož. Miloš Jevremović (34), pripadnik Žandarmerije koga je napadač ranio samostrelom, operisan je u Urgentnom centru gde mu je iz vrata izvađena strela. Ministar Dačić lično je nakon izlaska iz bolnice, dočekao pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića, a njega su i kolege iz beogradskog odreda Žandarmerije dočekale aplauzom dok je prolazio kroz špalir. Miloš Jevremović i ministar Dačić foto: MUP Srbije - Ja sam dobro, kao što vidite, nadam se da su moje kolege ponosne na mene i ministar naravno. Mislim da Srbija treba da bude ponosna na ljude kao što sam ja, da se ne hvalim, ovde ima mnogo momaka koji su vredni i koji žele da Srbija bude bezbedna - rekao je Miloš. Komandant beogradskog odreda Žandarmerije takođe je uručio plaketu Jevremoviću i istakao da Miloš kobnog dana pokazao veliku hrabrost. - On je tog dana pokazao i odlučnost i smirenost, ispoštovao je sve procedure i možemo samo da se divimo njegovom činu - rekao je komandant Saša Kosović.

