U POŽARU U DOMU ZA STARE STRADALA 2 KORISNIKA, A EVO ŠTA SE SADA DEŠAVA: Pokrenuta istraga protiv direktorke, plamen izazvao žar?

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Milanke S. (67), direktora doma za stare "Milidom Luks“ zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom koji je 13. decembra 2023. godine izbio u tom domu, a u kojem su stradala dva korisnika, a pet teško povređeno.

Osumnjičena je saslušana u prostorijama VJT u Beogradu gde je negirala izvršenje krivičnog dela i iznela svoju odbranu.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, Milanka S. nije postupala po propisima i to po Zakonu o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u ustanovama socijalne zaštite, te kao lice ovlašćeno i zaduženo lice za kontrolu zabrane pušenja nije kontrolisala ovu zabranu u spavaćim sobama u kojima su smešteni korisnici doma.

foto: Damir Dervišagić

Ona takođe, kako se sumnja, nije izradila „Proceduru o postupanju u slučaju nastupanja incidentnih situacija“ u skladu sa Zakonom o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti.

Usled toga je u sobi koju su koristili D.V. i M.G. 13. decembra 2023. godine oko 18:50 došlo do požara, koji je iniciran žarom cigarete ili otvorenog plamena upaljača sa zapaljivim materijalom u zoni komode.

Osumnjičena je, kako se sumnja, olako držala da do smrti oštećenih M.G. i D.P. neće doći, koji su nastradali usled posledica požara, kao ni do teškog telesnog povređivanja petoro korisnika Doma D.J, N.D, G.Đ, D.N. i V.K. usled trovanja gasovima u požaru.