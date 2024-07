HOROR NA NOVOM BEOGRADU KOJI SE NE ZABORAVLJA Radomir polio Zoricu benzinom i zapalio! STRAVIČNA SMRT U HODNIKU ZGRADE

Na današnji dan pre četiri godine Radomir Blagojević (55) je u Beogradu svirepo ubio Zoricu Kalinić (66).

Kobnog 13. jula 2020. na Novom Beogradu Blagojević je sačekao Kalinićevu u hodniku njene zgrade, a kada je ušla, pošao je za njom. Došlo je do kraće rasprave posle njenog odbijanja da ga pusti u stan. Nesrećna žena mu je okrenula leđa, a on je to iskoristio da je polije benzinom iz kanistera koji je spremio, a zatim ju je iste sekunde zapalio. Zorica je zadobila teške opekotine, ali uprkos borbi lekara, preminula je posle dva dana.

- Zorica je kucala na naša vrata, a kad smo otvorili, šokirali smo se! Bila je gola, jer joj je garderoba izgorela, crvena od opekotina, spaljene kose. Tražila je pomoć. Nismo je prepoznali, pitali smo je kako se zove i tek kad je rekla Zorica, shvatili smo ko je - rekao je jedan od komšija za Kurir posle zločina:

foto: Facebook Printscreen

- Kad je ušla kod mene, rekla je da ne zna ko ju je napao. Rekla je: "Upali me jedan čovek". Mi smo odmah posumnjali na Radomira. On je povremeno dolazio kod nje, a upoznali su se preko Fejsbuka. Radio je na nekoj građevini, inače je iz Smedereva. Desetak dana pre napada ona mu je rekla da ne želi više da ga vidi. Žalila se da je mnogo pio, ali i da je napada. Hvatao ju je za vrat i davio. Nije htela da prijavi policiji jer je htela da prekine svaki kontakt s njim.

foto: Ana Paunković

Inače, Blagojević je optužen i da je ranije iste godine, 23. juna, u kući u Smederevu tukao i silovao R.N.

Blagojević je priznao ubistvo Zorice Kalinić. Međutim, nakon svedočena oštećene R. N. koja je rekla da je kobne večeri došla kod njega kako bi mu za novac sredila kuću, a on je brutalno pretukao i silovao, Blagojević je skočio sa optuženičke klupe i rekao da ona laže.

foto: Ana Paunković

- Odgovaram za ubistvo Zorice i spreman sam za kaznu, ali pred svima da kažem - više bih voleo da je Zorica živa, a da je ova pod zemljom - šokirao je Blagojević sve u sudnici.

Takođe, R. N. je ispričala da se zbog delimične amnezije ne seća svih detalja, ali da je posle onoga što joj je optuženi uradio 36 sati ležala u bolnici bez svesti i navela je da zna da ju je udarao po glavi dok nije pala u nesvest.

Blagojević je osuđen na doživotni zatvor, što je bila treća izrečena takva kazna od 2019. godine, kad je ova mera uvedena u Srbiji.