VAPAJ GORANA KOJI 18 MESECI TRAGA ZA MAJKOM: Sumnjam da su je lovci ubili slučajno i sakrili telo! JEDNA PORUKA IH UZNEMIRILA

Milica Jovanović (63) nestala je 22. januara prošle godine u okolini Donjeg Milanovca gde je boravila na imanju sa mužem. U trenutku nestanka, ona je čuvala njihovo stado koza i od tada joj se gubi svaki trag, a njena porodica živi u neizvesnosti i agoniji.

Miličin sin Goran, koji za majkom traga više od godinu i po dana, u svojoj ispovesti za Kurir kaže da samo želi da zna gde je ona, šta joj se desilo i ukoliko nije više živa da je dostojanstveno sahrani.

Tragali bez pauze

- Tog dana me je pozvao otac oko 18 sati i rekao da se majka, koja se inače kad odvede koze na ispašu vraćala oko 13 sati, još nije vratila i da je zabrinut. Odmah smo krenuli u potragu - počinje svoju priču Goran Jovanović i dodaje da su, dok je on stigao iz Donjeg Milanovca, komšije i prijatelji već krenuli da pretražuju teren.

Goran Jovanović foto: Privatna Arhiva

- Moja majka Milica čuvala je 13 koza blizu imanja koje je udaljeno oko 20 kilometara od Donjeg Milanovca i taj teren je jako nepristupačan. Mi smo odmah krenuli u potragu, ali nismo mogli samo peške. Tada su nam uskočili u pomoć ljudi iz preduzeća Srbijašume i Nacionalnog parka Đerdap sa vozilima i ljudstvom, tragali smo bez pauze - priseća se teških trenutaka naš sagovornik.

Policija je, kako nam kaže Goran, došla oko 21.30 i uzela izjave od komšija i njegovog oca koji su bili na imanju ili u blizini kad je Milica nestala.

- Teren jeste težak za potragu, ali mi smo se na svaki način potrudili da prođemo sve, ali je prosto bilo nemoguće bez adekvatne opreme. Nikakav trag nismo našli, osim jedne ovce zaklane koja je komšiji ukradena. Sve dok nismo iznajmili dron - kaže nam Goran i nastavlja:

- Četvrti dan smo uzeli dron i na taj način, koliko smo mogli daleko da idemo sa njim, pronašli smo 12 koza koje je moja majka čuvala. Od moje majke i jedne koze do danas nema ni traga ni glasa. Izgubio sam nadu, ne znam više šta da mislim... Tih dana je bio organizovan lov na šakale u tom kraju, i plašim se da je neko od krivolovaca nije ubio slučajno i samo sakrio telo. Ipak, to su samo moje sumnje, nemam pouzdane informacije, a moram da znam istinu. Kako nam je ispričao, on ima određene sumnje šta je moglo da se desi sa njegovom majkom, ali ne želi nikoga da krivi.

Cilj mi je istina

- Nije mi cilj da neko odgovara, cilj mi je samo da saznam istinu. Hoću da je sahranim, kad bi se neko javio da mi samo kaže gde je ona, ma ja bih otišao i u zatvor za njega, samo da znam gde mi je majci grob - kaže Miličin sin, koji je i posle godinu i po dana vidni uznemiren, i dodaje:

- Četiri meseca od njenog nestanka ja nisam spavao, svaki dan sam tragao, zdravlje mi je narušeno. Tek kad sam krenuo kod doktora uspeo sam da povratim san i da se vratim na posao.

Milica Jovanović foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima, nema u koga da upre prstom, može samo da nagađa i pretpostavlja šta je moglo da se desi, ali će strpljivo sačekati istinu za koju se nada da će kad-tad izaći na vodelo.

"Sram vas bilo, ubili ste je i sad slavite" Goranova porodica, kako kaže naš sagovornik, za sve ovo vreme nije dobijala nikakve informacije, ali je prošle godine na Đurđevdan njegovom ocu i njihovom komšiji dok su pekli jagnje na imanju stiglla jeziva poruka. - Stigla im je poruka sa nepoznatog broja telefona: "Sram vas bilo, ubili ste Milicu, a sada slavite". Jas sam to odmah prijavio policiji koja je pokrenula istragu da se pronađe vlasnik tog broja telefona ili barem odakle je poruka poslata, ali bezuspešno - kaže nam Goran: - Svi smo davali izjave u policiji, išli na poligraf, pričali o svakom detalju koji se desio tog dana, ali ništa nije pomaklo istragu, moje majke i dalje nema.

Molba Javite mi se ako nešto znate Jovanović još jednom apeluje na sve koji nešto znaju ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovoj majci da mu se jave. - Mama je kobnog dana izašla u crnoj trenerci sa belom trakom sa strane, sivim duksom na raskopčavanje i cokulama. Molim da, ukoliko neko nešto zna, da mi se javi, da se nekako pomerimo s mrtve tačke u ovoj potrazi - kaže Goran i dodaje da se u blizini terena gde je nestala njegova majka nalazi Dunav i da taj deo obale nije pretražen: - Tamo niko nije uspeo da priđe, jer su litice, eto voleo bih i to kad bi neko mogao da pomogne da se pregleda, pa makar i sada posle godinu i po dana.