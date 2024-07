IZRONIO JE, KAZAO "IDEM JOŠ JEDANPUT" I VIŠE GA NISMO VIDELI Neutešni brat o Igoru koji je nestao u jezeru: Imao je velike planove

"Videli smo natpis kraj jezera da je zabranjeno kupanje ali smo smatrali da jezero nije toliko opasno, kao što se navodi u upozorenju. Bio je topao dan, ja, Igor, mlađi brat i zet i sestra došli smo na Krajkovačko jezero u nameri da se kupamo i lepo provedemo dan. Da smo znali šta nas čeka, odmah bismo se kući vratili", kaže Bojan Vidojković, brat tridesetogodišnjeg Igora koji je juče nestao u mutnim vodama podmuklog jezera nedaleko od Merošine.

Objašnjava da je sve bilo u redu do popodneva te da su se bezbrižno kupali iako su svi neplivači.

- U trenutku kada se to desilo ja sam bio na obali, pedesetak metara daleko od vode. Svi ostali su bili u vodi, moj mlađi brat je bio na metar i po, dva do Igora. On je zaronio pa izronio i kazao : - Idem još jedanput! Posle pet, šest minuta zabrinuti zet je upitao brata da li je moguće da toliko dugo izdrži pod vodom. Znali smo da ima devijaciju nosa te da diše samo na usta pa smo se odmah zabrinuli. Nije bilo mehurića, ničega što bi ukazivalo gde se nalazi, samo je nestao u vodi kao da je u zemlju propao - kaže neutešni brat.

Bojan dalje kaže da je za sve njih strašno što Igoru nisu mogli da pomognu iako su bili u njegovoj neposrednoj blizini.

- Nismo mogli ništa da uradimo jer niko nije video kada je ni gde je potonuo. Ni brat koji je bio pored njega ništa nije video, da smo ga uočili spašavalli bismo ga pa makar se svi podavili. Verovatno ga je struja jako povukla da nije imao vremena ni da vikne u pomoć - priča ovaj mladić.

Za brata za koga veruje da se utopio, kaže da je bio vredan i da je imao velike planove.

- Nije birao posao, radio je i tu po selu na građevini ali je išao i u Beograd. Želeo je da pomogne roditeljima, da zasnuje svoju porodicu ali eto sve je to juče nestalo - zaključuje Bojan.

Petočlana ekipa ronilaca sa kompletnom opremom za potragu na vodi krenula je jutros iz Beograda a njihov dolazak se očekuje oko 14 sati. Oni će pretražiti jezero u pokušaju da lociraju telo utopljenika.

Krajkovačko jezero je veštačka akumulacija nastala 1986. godine izgradnjom brane na Krajkovačkoj reci, levoj pritoci Južne Morave. Jezero se nalazi na jugozapadnim padinama planine Mali Jastrebac, u njega se ulivaju Krajkovačka reka i Krivajski potok. Dugo je oko 1600, široko oko 600 a u sredini mu je dubina tridesetak metara. I pored istaknute zabrane za kupanje, omiljeno je mesto za ovu vrstu zabave, tako da je tokom leta puno kupača iz Merošine, Prokuplja i Niša.

