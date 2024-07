DUŠKU ŠARIĆU UKINUT KUĆNI PRITVOR: Mora hitno na operaciju srca u Nemačku

Dušku Šariću, kom se sudi zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe njegovog rođenog brata darka Šarića, veće Specijalnog suda u Beogradu ukinulo je danas kućni pritvor, potvrdio je za Kurir njegov branilac advoka Dalibor Katančević.

Sud je Dušku Šariću odredio meru zabrane naputanja boravišta, odnosno teritorije Beograda.

Advokat Dalibor Katančević prethodno je predložio sudu da mu ukine kućni pritvor, navodeći da mu se zdravstveno stanje pogoršalo i da bi trebalo da ide na operaciju srca u Nemačku do septembra.

Naveo je da je Duško Šarić u petak krenuo na ročište u postupku za trajno oduzimanje imovine i da mu je pozlilo, a sudskom veću je dostavio i medicinsku dokumentaciju.

- Moram da operišem srčani zalizak, ta operacija se radi u Nemačkoj, gde bi prvo trebalo da odem na pregled a potom zakažem operaciju - rekao je Duško Šarić.

Ukidanje mere napuštanja boravišta za optužene Danila Stojanovića i Milutina Radovanovića predložio je advokat Veljko Delibašić i je sud prihvatio predlog branioca i ukinuo im tu meru.

Darko Šarić foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Podsetimo, prema navodima optužnice kriminalna grupa na čijem je čelu bio Darko Šarić planirala je diskreditaciju i ubistvo svedoka saradnika u drugom predmetu, Nebojše Joksovića.

U sudnici su pre odluke u ukidanju pritvora prikazane presretnute poruke sa Skaj aplikacije, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi među kojima i Darko Šarić koji je u to vreme bio u pritvoru u zgradi Specijalnog suda.

- U 7 idemo u Azuro na večeru, ovoj maloj je rođendan - navodi se u jednoj od poruka za koju tužilaštvo tvrdi da je poslata sa PIN-a koji je koristio Šarić, a u drugoj:

- Draga sad su mi javili za muža. Pratili su te do Budve - navodi se u porukama koje su poslate na taj broj.

Za reč se javio Šarićev branilac, advokat Marko Janković koji je naveo da Šarić nikako nije mogao da razmenjuje poruke kako tvrdi tužilaštvo i da bude u Arzuru na rođendanu.

- Ne može da bude Šarić, jer je on u to vreme bio u pritvoru. Njega su mogli da prate samo od sobe do kantine - rekao je advokat Marko Janković.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. septembar.

Bonus video:

00:24 Duško Šarić