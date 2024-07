Dve osobe su ubijene, a jedna je povređena u pucnjavi kod Majdanpeka.

U selu Topolnica nalazi se novinarka Kurira Vesna Jović koja je od juče na terenu, a za jutarnji program "Redakcija" je iznela najnovije informacije:

- To se dogodilo juče u popodnevnim časovima, u brdima gde žitelji imaju svoje salaše. Nakon što je izbio požar na salašu porodice Jovanović, Rade i njegova supruga Rumena, otišli su gore ne bi li ugasili vatru koja se širila, kako ne bi i njih zahvatio. Prema nezvaničnim informacijama, došlo je do svađe sa prvim komšijom Petrom P. (89) koji takođe tu ima salaš. Ne zna se da li je svađa od ranije, to će istraga pokazati. Uglavnom, Petar P. je bio lovac, poznaje svaki deo tog kraja, živi sam, uzeo je lovačku pušku i usmrtio bračni par i to sa leđa - započela je Jović, pa nastavila:

03:01 NAJNOVIJE INFORMACIJE DVOSTRUKOG UBISTVA KOD MAJDANPEKA! Kurir na licu mesta: Bračni par upucan s leđa, EVO KAKO JE LOCIRAN UBICA

- Tu se nalazilo još jedno lice, staro 58 godina, koje je došlo da pomogne u gašenju požara, koji je dobio dve rane u predelu ramena. On se trenutno nalazi u opštoj bolnici u Majdanpeku, on je u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Nakon toga, došle su SAJ, te se krenulo sa češljanjem celog terena jer se ubica krio po šumama s obzirom na to da dobro poznaje ceo kraj. Potraga je trajala punih tri sata, a kamerama s dronova, on je lociran u jednoj kolibi. Policija je vodila pregovore da se on preda, krenuo je puškom na policiju, pa je lišen života po ovlašćenju policije.

