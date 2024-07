"MISLILA SAM DA SU ŽIVI, ZATEKLA UŽAS" Ispovest ćerke ubijenih ljudi kod Majdanpeka: Ja Petra znam odmalena, tu sam porasla

Ćerka ubijenog bračnog para Radeta i Rumene Jovanović, Emanuela Nikolić, tragičnu vest da je njene roditelje hicima iz lovačke puške ubio komšija Petar P., saznala je juče popodne, a sada se oglasila za Kurir i u potresnoj ispovesti ispričala da je prvobitno mislila da su živi, međutim, u selu gde je odrasla sačekao je stravični prizor.

- Juče nešto ranije roditelji su me posetili, bili su kod mene, a s obzirom na to da živimo relativno blizu, često dolaze, pa su i juče rekli da će popodne svratiti opet, a pre toga idu kod nekih prijatelja na rođendan. Ja sam ih kasnije zvala, da vidim kad će kod nas, ali mi je tata rekao da mora prvo nazad u Topolnicu, verovatno zbog tog požara, posle sam čula šta se dogodilo. Bolje je bilo da su došli odmah kod mene, ne bi im se ovo desilo - započela je priču ćerka ubijenih Jovanovića za Kurir.

Rade i Rumena Jovanović foto: Printscreen Facebook

Kako kaže, koliko ona zna, njeni roditelji, Rade i Rumena, nisu se družili nikada sa Petrom koji ih je juče usmrtio, ali ne može ni da pretpostavi šta se to juče toliko izdešavalo da dovede do ovoga.

- Ja Petra znam odmalena, odrasla sam u tom selu, mi smo maltene kuća do kuće. Roditelji mi se nikada nisu žalili na njega, niti je on pravio neke probleme, ja ga pamtim kao normalnog čoveka, ne mogu da verujem da je ovo uradio - dodaje naša sagovornica i kaže da su joj juče meštani redom javljali šta se dogodilo, da bi iste sekunde došla u selo i zatekla strašne prizore.

- Komšije su me redom zvale, ja sam za to saznala možda oko 18 časova, odmah sam pojurila u selu, policije je bilo na sve strane. Dok sam dolazila, mislila sam da su ranjeni možda, ali da su živi oboje, ni na kraj pameti mi ovo nije bilo. Sve dok nisam stigla i videla sve ono što me sačekalo - rekla je Radetova i Rumenina ćerka.

Kako saznajemo, bračni par Jovanovići imaju još jednu ćerku koja živi i radi u Nemačkoj, ona je trenutno u putu za Srbiju, kako bi se od roditelja oprostila makar na sahrani, koja će biti sutra, u sredu, na lokalnom groblju, kada će porodica i prijatelji porodice imati prilike da se oproste od ubijenih ljudi.

foto: Kurir televizija

Podsećanja radi, krvavom piru u Topolnici prethodila je rasprava koja je nastala zbog paljenja rastinja, da bi nakon svađe, Petar P. uperio lovačku pušku u komšije i jednim hicem usmrtio bračni par, a takođe je ranio Milana N. iz obližnjeg sela koji je došao u Topolnicu na Radetov poziv kako bi pomogao oko gašenja požara.

Komšije o bračnom paru Meštane sela Topolnica ispričali su za Kurir da je juče u njihovom selu sve vrvelo od policije nakon zlopčina. - Strašno je šta se dogodilo, najviše mi je žao ubijene Rumene, ona je bila dobra, ali i namučena duša. Nastradala je zbog njihove lude svađe, ko zna šta se tu izdešavalo, to verovatno samo njih troje znaju. Bilo je i ranije svađa, Rumenin suprug Rade je bio čovek malo na svoju ruku, sa mnogim meštanima je bio u svađi, ali sve se te stvari rešavaju na drugačiji način, a ne ovako - priča komšija porodice Jovanović za Kurir. foto: Kurir Kako nam je dalje rekao, on je dobro poznavao obe porodice, a vest o pucnjavi ga je šokirala s obzirom na to da je, kako kaže, Topolnica mirno selo. - Mene je sin pozvao i rekao mi da je Petar pucao u Jovanoviće iz puške. U povratku kući sam video policiju, projurili su ovuda, kažu da su tragali za dedom satima pošto je već pao mrak. Meštani su se zatvorili u kuće, niko nigde od straha nije izlazio. Otkud znamo šta je dedi moglo da padne još na pamet, i za ovo smo se začudili - ispričao je naš sagovornik.

Bonus video:

00:42 DVOSTRUKO UBISTVO SEKIROM U ZMAJEVU: Tela brata i sestre nađena u kući, u lokvi krvi