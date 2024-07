DETETU PRŽIO RUKE I NOGE NA RINGLI, PA ŠOKIRAO IZJAVOM Komšije otkrile detalje užasa na Čukarici: "Bacao je stvari po ulici..."

Muškarac (40) koji se sumnjiči da je u ponedeljak u poslepodnevnim satima u Čukarici, pastorka (5) tukao rukama i nogama, a zatim mu stopala i dlanove stavljao na užaren šporet smešten je na Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" radi veštačenja. Kako komšije ovog očuha iz pakla pričaju, oni su primetili Hitnu pomoć u dvorištu kuće i dečaka sa zamotanim rukama.

Na mestu gde je očuh iz pakla, kako se sumnja, brutalno zlostavljao pastorka zatečen je jeziv prizor.

Garderoba razbacana po dvorištu, dečije igračke, papuče. Automobil parkiran u dvorištu kuće sa otvorenim prozorom u kojem se nalazi gomila nabacanih stvari. U naselju muk i tišina, komšije u neverici pričaju za šta se desilo.

Prema rečima komšija, kada su pitali šta se njegovom pastorku dogodilo, kada su videli da ima zamotane ruke, on je samo kratko odgovorio: "Opekao se, eto desilo se."

Komšije kažu da su ga na dan hapšenja, u popodnevnim satima, videli kako iz kuće izbacuje garderobu na ulicu i da iz straha nisu smeli da mu priđu.

- Videli smo ga juče kako baca stvari po ulici. U tom trenutku je naišao jedan automobil i zaustavio se ispred stvari, a on mu je rekao da slobodno pređe preko garderobe. Ubrzo nakon toga došla je policija - kaže komšinica koja je svedočila haosu koji je pravio

Komšinica priča da je on samohrani otac. Naime, on se zabavljao sa jednom devojkom koja je ostala trudna i rodila dete, ali nije želela da ga zadrži.

Kada je rodila dete, on je uradio DNK analizu. Kada je utvrdio da je on otac uzeo je dete. Njegovi roditelji su davno umrli, pa je brigu o detetu preuzeo sam. U šoku je jer je smatrala da je posvećen deci.

"Ne mogu da verujem da se ovo desilo. Njegov sin ide sa mojim unukom u školu, treći je razred. To je jedno divno dete, kao i njegov otac. Pre neki dan igrao se sa mojim unukom u dvorištu, ja ga pitam "Jesi li gladan?", a on odgovara "Jesam". Ja sam ušla u kuću da im napravim po sendvič i rasplakala se od tuge. Kažem mojima "Pogledajte jadno dete, gladno, a vi bacate hranu i namišljate da li vam se jede ovo ili ono". Duša me je zabolela od tuge. Njegov sin nikad nije pojeo sladoled, a da ne podeli sa mojim unukom. Dete je anđeo. Unuk me pita "A gde je njegova mama", ja ne znam šta da mu odgovorim, kažem nema mamu. Ja sam mu često davala stvari svog unuka, uvek sam ih žalila - kaže komšinica.

Komšije kažu da su pre par meseci videli da je doveo neku ženu sa detetom i da sada žive zajedno.

Kako je objavljeno, on se sumnjiči da je naneo teške telesne povrede pastorku i ženi. Dečak je sav u podlivima i modricama primljen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, gde je i zadržan, kao i njegova majka koja je, takođe, zadobila povrede.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:18 JEZIVA ISPOVEST DEDE UBIJENE DEVOJČICE IZ ZAJEČARA! Očuh je tukao i starijeg sina, majka je decu zaključavala u kući da BI SKITALA