"BEŽAO SAM SAV KRVAV, BILO JE KAO U PAKLU" Ranjeni Milan kod Majdanpeka preživeo horor, OPISAO SVE DO DETALJA: BOGU HVALA ŠTO...

Milan N. (59) ranjen je u ponedeljak popodne u selu Topolnica kod Majdanpeka, kada je Petar P. (89) pucao iz puške i tada usmrtio svoje komšije Radeta i Rumenu Jovanović. Milan je u potresnoj ispovesti govorio za Kurir kada se javio iz bolnice gde trenutno čeka na operaciju, a tom prilikom, smogao je snage i podelio stravične trenutke kada je i njemu život bio ugrožen.

Kako je opisao, svu snagu je usmerio na to da pokuša da pobegne i da se spase, ugledao je krv i toga je najviše uplašilo, ali kako kaže, sada je zahvalan Bogu što je ipak imao snage da kilometrima pešači u bolovima i ranama po najvećoj vrućini.

Ranjeni Milan N. foto: Kurir televizija, Privatna Arhiva

Inače, komšija Branislav Pavlović je ispričao ranije da su u selu bili vatrogasci koji su gasili požar i da su u jednom trenutku primetili da se malo dalje uzdiže dim i iz dvorišta Petra P., te su se Jovanovići, Milan i Branislav uputili ka tom mestu gde ih je sačekao upravo Petar.

"Srediću vas ja"

- Ja sam došao zajedno sa Jovanovićima i još jednim komšijom Branislavom kako bi im pomogao oko požara. Deda je bio tu i došlo je do rasprave ko je zapalio štalu, Rade ga optuživao da je on, Petar kaže nije, i tako u krug. Uhvatio ga je Rade za vrat i govorio da prizna, ali deda je vikao da nije i ponavljao je samo "srediću vas ja". U tom momentu nismo ni znali šta nas čeka - započeo je priču Milan za Kurir.

Kako je dalje podelio u svojoj potresnoj ispovesti, nije prošlo ni 10 minuta, starac je otišao po pušku i tada su, prema Milanovim rečima, prisutni shvatili da situacija nije uopšte bezazlena.

"Trčao sam kilometrima po vrućini i sa ranama"

- Ja sam samo gledao kako da pobegnem i gde, Branislav je uspeo da se spase kada je otrčao do vatrogasaca koji su bili nedaleko od tog mesta, ja sam pokušao da skočim sa traktora, ali je Petar zapucao u tom trenutku i time pogodio Radeta i Rumenu, a zakačio je i mene, nismo imali kud. Oni ljudi su stradali na licu mesta, nije im bilo spasa, okrenuo sam se i video jezivi prizor, krvi je bilo svuda, šikljala je na sve strane. Onda sam shvatio da sam i ja pogođen, gledao sam kako da se spasem i skoro 6 kilometara sam tako u ranama išao ka selu, mislio sam ko zna, šta ako bude pucao opet - ispričao nam je naš sagovornik.

U tim trenucima, kako je rekao, svašta mu je prolazilo kroz glavu gledajući kako da sačuva svoj život.

- Svu sam snagu uspeo da usmerim ka tome da bežim, iako sam bio pogođen, trčao sam i išao koliko me noge nose, bilo je kao u paklu. Došao sam do kuće i uspeo da upalim auto i odem do bolnice, posle su me sanitetom vozili, već sam izgubio mnogo krvi dok sam došao, a pritom sam po najvećoj vrelini pešačio kilometrima sa ranama na nozi i ramenu - dodao je Milan.

foto: Kurir televizija, Privatna Arhiva

Čeka na operaciju

Inače, Milan se još uvek nalazi u bolnici, kako nam je ispričao zadobio je povrede desnog ramena i butine, a trenutno se oseća dobro, iako čeka na operaciju.

- Sada sam dobro, prošlo je najgore, i hvala Bogu živ sam, sada čekam na operaciju s obzirom na to da su mi u telu ostale kuglice koje je ispalio - rekao nam je naš sagovornik.

Za Petra koji je pucao na njih, Milan je rekao da ne može još uvek da poveruje da je uradio tako nešto, ali da se verovatno, kako kaže, u glavi nešto dogodilo, što ga je navelo da puca i uradi toliko strašnu stvar.

Podsećanja radi, Rade i Rumena Jovanović iz sela Topolnice kod Majdanpeka u ponedeljak popodne ubijeni su hicem iz lovačke puške kada im je nakon kraće rasprave presudio komšija Petar P. (89).

Rade i Rumena Jovanović foto: Društvene mreže

Ubijen i deda napadač Krvavom piru u Topolnici, kao što smo pisali, prethodila je rasprava koja je nastala zbog paljenja rastinja, da bi nakon svađe, Petar P. uperio lovačku pušku u komšije i jednim hicem usmrtio bračni par, a takođe je ranio Milana N. iz obližnjeg sela koji je došao u Topolnicu na Radetov poziv kako bi pomogao oko gašenja požara. Povodom ubistava, oglasio se i ministar policije, Ivica Dačić, kada je objasnio da se za dedom koji je usmrtio dvoje ljudi tragalo satima, da bi na kraju policija bila prinuđena da ubije dvostrukog ubicu, s obzirom na to da im se suprotstavio sa puškom u rukama. - Lice koje je pucalo bilo je u svojoj kući i nije želelo da se preda posle više sati razgovora i pregovora, međutim, on je sa puškom u ruci dočekao policiju i suprostavio se i policija je u skladu sa zakonom morala da reaguje - rekao je tada Dačić.