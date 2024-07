ŠTA SU ŽRTVE INSTRUKTORA JAHANJA ISPRIČALE O SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU: Od 7 devojaka 5 bilo maloletno! "PUSTI ME DA TE VAĆARIM"

Instruktor jahanja Miloš Đukić (70) preminuo je u pritvorskoj jedinici gde se nalazio zbog optužbi za više krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja sedam polaznica škole jahanja u kojoj je bio trener.

- Đukić je imao kardiološke probleme zbog kojih je više puta vođen na specijalističke preglede iz pritvorske jedinice u jednu zdravstvenu ustanovu u Beogradu, a jutros je pronađen mrtav u svojoj ćeliji prilikom redovnog obilaska pritvorenika - kaže izvor Kurira.

Instruktoru jahanja se sudi za pomenuta dela od septembra prošle godine, on nije izneo svoju odbranu pred sudom, samo je rekao da devojke koje su ga optužile "nisu u pravu".

- On je optužen da je izvršio krivična dela – silovanje, silovanje u pokušaju, polno uznemiravanje i pet krivičnih dela Nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegove škole jahanja u Barajevu, od kojih je pet bilo maloletno u vreme izvršenja krivičnog dela. Sve od 2010. do 2021. godine - podseća izvor Kurira.

Traume

Sve oštećene devojke svedočile su o seksualnom uznemiravanju koje su doživljavale od Đukića.

- Nakon jednog treninga on me je pozvao u tu svoju kancelariju kako bi dao svoje mišljenje kako sam odradila trening. Tada mi je onako ozbiljan dok sam sedela na krevetu, a on na tabueru prekoputa mene rekao da je zadovoljan kako jašem. Počeo je da mi deli komplimente od kojih mi je bilo neprijatno: "Ne mogu da se koncentrišem dok te gledam kako jašeš. Voleo bi da te skinem sa konja i nag*zim i j*bem!" To mi je govorio, a ja sam se paralisala od straha. Nisam znala kako da reagujem - ipričala je jedna od oštećenih devojka.

Druga devojka ispričala je da je Đukić sačekao da bude sama sa konjem u boksu i da joj je tada prišao sa leđa.

- Bila sam u boksu sa konjem koji je u veoma skučenom prostoru. Tada je došao M. i zagrlio me jako, stiskao me je. Bilo mi je jako neprijatno i nisam znala kako da se ponašam... - svedočila je oštećena devojka i dodala:

- Tada je svoje ruke spustio na moju zadnjicu i počeo da me stiska. Bilo mi je užasno, počeo je da stenje, ispušta neke zvuke, stenjao mi za vratom u tom skučenom prostoru. Stisla sam zube...

"Poljubio sam je da je stimulišem"

Đukić se retko oglašavao na suđenjima, ali je u nekoliko navrata reagovao na svedočenja devojka, te je jednu, koja je bila maloletna u vreme kada je instruktor optužen da je seksualno uznemiravao, optužio da laže.

Ona je detaljno opisala kroz koje neprijatnosti i stresne situacije je prošla u školi jahanja od kada je u decembru 2020. došla u konjički klub. Nakon njenog svedečenja za reč se javio i okrivljeni Miloš Đukić koji je sedeći u invalidskim kolicima bio veoma neprijatan kada je govorio o oštećenoj, a nije se libio ni da je izvređa.

- Sve što je rekla nije tačno! Pa šta sam ja išao redom dok su one sedlale konje i hvatao iz za zadnjicu. Dogodila se situacija da je pala sa konja, tada sam je pitao da li želi da ponovi opet istu vežbu, rekla je da hoće. Prišao sam joj, uhvatio je za kacigu i poljubio u kaiš od kacige, kako bih je stimulisao da što bolje odradi vežbu. Ponovila je opet istu vežbu, ali je posle nekoliko metara pala. Tada sam je oterao. Rekao sam joj da više ne treba da jaše - rekao je iznervirano Đukić.

Svaka od devojaka je, da podsetimo, ispričala da je Đukić imao neumesne komentare, da je bio jako neprijatan i bezobrazan prema njima, ali da im se to predstavljalo kao da "to tako treba u svetu konjičkog sporta".

Poslednja je svedočila devojka A.L. koja iako ga nije prijavila, rekla je da će ispričati sve što joj se desilo i zato je pozvana kao svedok.

- Kao mala sam dolazila u klub, pa jedno vreme nisam, ali sam se 2016. godine vratila da jašem rekreativno, a 2017. godine mi se prvi put desila neprijatnost sa njim - rekla je A.L. i objasnila:

- Tog dana sam spremala konja za jahanje, on je došao i zagrlio me od pozadi, krenuo je da me dodiruje svuda po telu, ja sam mu govorila “Mišo, nemoj, prestani”, a on mi rekao “samo ti nastavi da radiš to što radiš, a mene pusti da te vaćarim”. Ja sam bila skamenjena, uplašena, šokirana, a onda mi je gurnuo ruku u donji veš i ja sam smogla snage da ga odgurnem i pređem sa druge strane, a on je otišao i pravio se kao da se ništa nije desilo.

Kako je ispričala njoj se ovo desilo više puta, ali je svaki put uspela da reaguje da joj je i Đukić rekao: “Ti nikad nećeš dopistiti da te vaćarim”.

Naredno suđenje Đukiću bilo je zakazano za 30. avgust, kada je trebalo da svedoči suvlasnica kluba, Marina Gunjača, ali ovaj postupak okončan je njegovom smrću.

