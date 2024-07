JOŠ JEDNA SMRT IZA REŠETAKA! Đukića za silovanje optužilo 7 devojaka, a ni ovi osuđenici nisu odslužili kazne za najgora dela!

Instruktor u školi jahanja, inače pritvorenik Miloš Đukić, koji je optužen za silovanje sedam polaznica škole u kojoj je bio trener, preminuo je u sredu ujutru u pritvorskoj jedinici. Kako je Kurir nedavno pisao, ovo nije jedina smrt u poslednje vreme iza rešetaka, kada je, podsećamo, u zatvoru preminuo i Danijel Jakupek, označen kao jedan od najsvirepijih ubica u Srbiji.

Miloš Đukić foto: Drustvene Mreže

- Đukiću se sudilo za silovanja, kao i silovanja u pokušaju, potom za polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje nad 7 polaznica njegove škole jahanja. On inače nije iznosio odbranu pred sudom, da bi sada usled zdravstvenih problema, preminuo u pritvorskoj jedinici. S druge strane, pre 10 dana u zatvoru je preminuo Danijel Jakupek koji nije dočekao određenu kaznu za počinjeno delo, stoga je ovo druga smrt za kratko vreme iza rešetaka - kaže izvor za Kurir i dodaje da je Đukić zatečen bez vitalnih parametara, a pored svih uloženih napora, zavodski lekar je, nažalost, mogao samo da konstatuje smrt.

- Zavodski lekar odmah krenuo sa pružanjem pomoći, uključujući i kardiološki pregled EKG aparatom. I pored svih uloženih napora, zavodski lekar je, na žalost, mogao samo da konstatuje da je ovo lice preminulo - navodi izvor Kurira.

Jakupek svirepi ubica Danijel Jakupek foto: Printscreen YT, MUP Podećanja radi, Jakupek je umro Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu 7. jula ove godine, a iza rešetaka je bio zbog brutalnog ubistva Vasilija Trbovića (26) i njegovog sestrića Luke Opačića (5) u Novim Banovcima 2007. godine. Kobnog dana Jakupek je u svojoj kući ubio dečaka Luku Opačića (5) i njegovog ujaka Vasilija Trbovića (26), pa njihova tela isekao u kadi koristeći testeru za gvožđe i bonsek. Delove tela je potom spakovao u najlon kese i plastično bure i bacio - deo u Dunav, a deo u septičku jamu.

Takođe, pre ova dva slučaja, iza rešetaka je preminuo i Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, monstrum koji je oteo i silovao devojčicu Moniku K. (12). On je u zatvoru preminuo na isti dan kad i Jakupek, samo dve godine ranije.

Ninoslav Jovanović foto: čitalac Kurira

Monika je preživela stravičnu torturu te 2020. godine, kada je Malčanski berberin namamio i oteo na putu do škole, da bi žrtva bila pronađena tek posle 10 paklenih dana. Ninoslav je tada umakao policiji, međutim, nekoliko dana kasnije pronađen je na groblju u blizini svoje kuće u Malči. Uhapšen je 5. januara, međutim iako je bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora, on nije dočekao ni deo toga, s obzirom na to da je u zatvoru preminuo nepune dve godine posle hapšenja.

Još jedan silovatelj, ali i ubica, služio je svoju kaznu u zatvoru koji je takođe preminuo u zatvorui to dva meseca nakon gnusnog zločina.

Mladen Ogulinac foto: Privatna Arhiva

- Mladen Ogulinac je umro u ćeliji Okružnog zatvora tačno na rođendan svoje žrtve, malene Marije, i to dva meseca nakon zločina, 2. avgusta 2010. godine. On je preminuo do srčanog udara, što je i uzrok smrti Malčanskog berberina - podseća naš izvor i dodaje da je Ogulinac i ranije bio osuđivan za seksualne delikte prema deci i maloletnicima, što je bio slučaj i sa Ninoslavom Jovanovićem.