OPREZ! DETE MOŽE DA SE UDAVI ZA POLA MINUTA U BAZENU DUBOKOM TEK 20 CM! Nikolić: Događa se tiho bez vriske MORAMO NADGLEDATI DECU

Tužilaštvo u Somboru naložilo je da se istraže sve okolnosti koje su dovele do smrti jednogodišnjeg deteta koje se udavilo u gumenom bazenu u dvorištu kuće u Zmajevu.

Taj slučaj ponovo je aktuelizovao pitanje bezbednosti dece u vodi. Koje sve opasnosti sa sobom nosi kupanje u kućnim bazenima, i kako sprečiti tragične ishode, proveravala je novinarka Kurira Tijana Vučinović.

Iako boravak u vodi tokom tropskih vrućina umnogome olakšava život i predstavlja vid zabave ne samo za odrasle, već i za decu, većina tragedija dogodi se upravo u malim kućnim bazenima, koje roditelji zbog plitke vode smatraju bezbednim.

- Ono što mi možemo da uradimo kao prvo je da brinemo o našoj deci, da budemo sa njima i oko njih, da obezbedimo bazene sa nekom ogradom ukoliko se ne koriste bazeni sa prekrivačima, čak te ograde u današnje vreme mogu da imaju i alarm pa ukoliko se i otvore ta vrata da alarmiraju, da edukujemo naše roditelje, da edukujemo našu decu - rekao je Vladimir Anušić trener plivanja.

Prema svetskim statistikama, davljenje je jedan od čestih uzroka smrti dece u svetu uzrasta do pet godina. Stručnjaci naglašavaju da malo dete može da se udavi za manje od pola minuta u bazenu gde je voda duboka tek oko 20 centimetara.

- Uvek neko mora biti tamo i gledati taj bazen, on je dosta viši, nivo vode je niži, vi čak i kad sedite ne možete lepo da vidite taj bazen i površinu. Opšte je poznato da do tragičnih ishoda dolazi bez vriske, bez dreke. To su vrlo tihi događaji, tako da bez obzira što se ništa dramatično ne dešava u bazenu, decu moramo gledati - rekla je Jelena Ćirić Nikolić, urednica portala Bebac.

Kupovinom kućnog bazena većina roditelja smatra da je zagarantovano obezbedila zabavu, ali i bezbednost za dete, međutim ima i onih koji ne pridaju dovoljno pažnje opasnostima koje vrebaju od same vode.

- Mi imamo krivično delo zanemarivanja deteta i zlostavljanja deteta i maloletnih lica, za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine, a prema građansko - pravnoj oduzimaju se sva prava roditelja, osim što ostaje obaveza izdržavanja deteta - istakao je Nemanja Milošević, advokat.

Kako bi se broj tragičnih ishoda sveo na minimum, apel za roditelje i staratelje je da se striktno pridržavaju pravila, i da pored konstantne pažnje budu obučeni da u slučaju nezgode pruže prvu pomoć detetu. Za zanemarivanje deteta predviđena je kazna zatvora do tri godine.

