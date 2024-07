KAKO JE DOBAR KOMŠIJA IZ MAJDANPEKA POSTAO SUROVI UBICA: Promenio se posle smrti žene, MRAČNA PORUKA ispisana ispod njene čitulje

Petar P. (89) stradao je u ponedeljak u sukobu sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) koji su ga opkolili u njegovoj kući u Topolnici u Majdanpeku, u koju se sklonio pošto je ubio dve osobe, a ranio jednu.

Meštani Topolnice u šoku su zbog svega što se dogodilo, a ističu da se on promenio posle smrti žene, te da je retko pričao sa komšijama.

Stravičan zločin dogodio se u ponedeljak. Komšije su sumnjale da je on tog dana palio njive u Topolnici, zbog čega su se Rade i Rumena Jovanović, inače žrtve masakra, posvađale sa ubicom.

Petar P. je potom otišao do kuće po pušku, a zatim hladnokrvo pucao u ljude. Bračni par stradao je na mestu, a tokom istrage otkriveni su novi detalji.

Tako je viša tužiteljka iz Negotina, Ksenija Branković, iznela jedan uznemirujući detalj. Naime, na zidu kuće na salašu na kome je boravio Petar poslednjih godina, ispod čitulje njegove supruge Drage, koja je preminula jesenas, narandžastom bojom je napisano P.P. 2024. kao da je i sam on, na neki način najavio svoju smrt.

Istraga treba da utvrdi kada je tačno napisana ta mračna poruka, pre ili posle napada koji se dogodio u ponedeljak popodne, na seoskom putu.

Meštani Topolnice, većinski vlaškog sela u blizini Majdanpeka, juče su bili poprilično iznenađeni da je Petar bio taj koji je pucao i ubio bračni par, a ranio još jednu osobu. Ipak, kažu da se u poslednje vreme ponašao čudno, ali da, opet, niko nije očekivao da će pribeći takvom nasilju. Strahovali su da se spisak žrtava neće završiti samo na Radetu i Rumeni, kojime je presudio hicima iz automatske puške. Na njihovu sreću, brzo su došli policajci.

„On jeste bio pomalo čudan, ali nije bio agresivan. Niko nije očekivao da će on uraditi tako nešto strašno. On je bio samotnjak, živeo je na salašu, udaljenom oko šest, sedam kilometara od sela. Ponekad bi silazio, da se vidi sa ljudima, da popije piće i pomalo porazgovara, ali bi se vraćao tamo, u planinu. Uslovi nisu bili baš dobri tamo, ali on je odbijao da se odseli kod nekoga od dece ili da se preseli u selo. On i njegova supruga, Draga, živeli su tamo, a Draga je bila ta koja je držala domaćinstvo. Ona je radila i više od njega, viđali smo je, ponekad, da sama, nosi džak krompira gore na salaš iz sela. Kada je ona umrla, Petar je ostao bez kontrole, kao da je počeo da se „gubi“, ali nije hteo da potraži pomoć ili da ide kod lekara“, kaže jedan od meštana Topolnice.

Meštanin ističe i da se tada potpuno povukao u sebe, promenio, a da su ga oni slabo viđali. Ne zna ni da li su ga deca obilazila.

Predao sve sem puške

Petar je ranije bio lovac, ali je predao oružje, ali ne sve, kako se ispostavilo kobnog ponedeljka. Sačuvao je pušku, lovačku. On i pokojni Rade su imali imanje do imanja, bili su komšije, ali meštani kažu da ne znaju da su bili u nekom sukobu.

„Tog dana je izbilo nekoliko požara u zaseoku gde je živeo Petar. Zapaljena je štala Radetovog strica, ali i neka trava oko objekata u Petrovom dvorištu. To nije bilo prvi put da plane vatra u tom kraju. Navodno je Rade optužio Petra da je on podmetao požare, možda ga je to naljutilo“, objašnjava izvor.

Branislav Pavlović je jedina osoba koja se nalazila na traktoru u vreme pucnjave i koja je ostala nepovređena. Rade je vozio traktor, Rumena je sedela pored njega, a na vitlu, priključku za traktor, sedeli su Milan NIkolić i Branislav Pavlović. Pre toga je Pavlović pomagao vatrogascima u gašenju požara. On kaže da je već tada došlo do prvog incidenta.

„Rade i Petar su se posvađali, valjda ga je Rade optužio da on podmeće požar. Petar je u jednom trenutku rekao da ga sačekaju u dvorištu, a da on ide do kuće, da uzme nešto. Sada mislim da je otišao po pušku i da je već tada hteo da puca. Ipak, mi smo otišli dalje, da gasimo, a potom smo nas četvoro krenuli traktorom do sela. Ja nisam ni video Petra, video ga je prvi Milan Nikoiić. Nešto je rekao, pa sam i ja pogledao. Video sam Petra kako leži, potrbuške, sa puškom uperenom u nas. Bio je samo jedan pucanj. Ja sam pao sa taktora, nisam znao da li sam pogođen ili ne“, opisao je stravični događaj Branislav Pavlović.

Milan je pogođen u ruku i nogu, prebačen je u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti.

