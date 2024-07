"ALBANAC JE BIO PRIPREMLJEN, METAK JE VEĆ BIO U CEVI" Gosti "Pulsa Srbije" bez dileme: Evo zbog čega je promenio RUTU u zadnji čas

Albanac Hajrizi Artan (33) za kojim se i dalje traga zbog ubistva graničnog policajca i ranjavanja drugog, kako saznajemo, begunac je iz zatvora.

Kakva se logistika pravi kod potere ovakvog tipa pitam Božu Spasića, stručnjaka za bezbednost.

- U svakom pograničnom području naše zemlje, nalaze se odgovarajući punktevi saobraćajne i granične policije, to su uglavnom dva policajca koja sede u vozilu. Oni po svojoj proceni ili po nečijoj najavi, zasutavljaju vozila i vrlo ljubazno traže dokumenta, a ukoliko primete nešto sumnjivo kod tih putnika, zatraže da se otvori gepek ili da se pretraži određeni objekat - započeo je Spasić, pa je konkretnije pričao o datoj situaciji:

- U takvim okolnostima, najsumnjivije je bilo zvati taksi iz Tutina na području Loznice, ipak to nije lokacija na kojoj se naručuje taksi tek tako. Svakako, prilikom rutinske kontrole, policija je primetila da se kod ubice nalazi jedna tašna, a u tom momentu je on izvadio pištolj i usmrtio u grudi jednog, a drugog policajca ranio, to znači da je imao metak u cevi, da je bio pripremljen na pucanje i to kada su oni pokazivali da on mora da stane sa strane puta. Dakl,e ovde se radi o klasičnom terorističkom aktu.

Gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji je svojevrsno analizirao slučaj u Loznici bio je Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a.

- Sve ono što policija preduzima je shodno datoj situaciji, a siguran sam da ta istraga ne ide u samo jednom pravcu, već je proširena i radi se na nekoliko frontova kako bi se efikasnije došlo do podataka da on što pre bude lociran i uhapšen, te da ne preti opasnost nekome drugom da to isto učini, kao što je sinoć uradio. Jako je bitno da se utvrdi kako, na koji način i kojim putem je ušao u našu državu. Ne smemo da zanemarimo da je albanski taj kartel, te organizovane grupe koje haraju u Evropi, veoma jak, i da imaju uporišta u svakakvim sferama javnog života, što je odlika organizovanih kriminalnih grupa. Međutim, ne želim da se bavim špekulacijama, ovo je teško ubistvo gde je lišen života naših državnih organa, čovek koji je radio svoj posao, pa da podsetim koliko je ovo odgovoran, ali i rizičan, posao. Radeći svoj posao, izgubio je život, ostaje da vidimo i kako će sud to da okarakteriše. Nadamo se da će MUP doći do lokacije ubice.

Albanac je od vozača prvo tražio da ga vozi u Sremsku Mitrovicu, pa je navodno, u poslednjem trenutku promenio rutu, te je taksisti rekao da ga vozi preko granice, pa je Radenković odgonetnuo šta znači ova informacija:

- U toku ove istrage, policija će detaljno istražiti i ulogu taksiste u celoj priči. Dakle, odakle je bio angažovan, na koji način, šta je u komunikaciji saznao od počinioca ovog dela. Svakako da je moguće da je promenio rutu da vidi da li ga neko prati, kriminalci se bavi takvim metodama, očigledno je da on nije očekivao da će biti zaustavljen od strane patrola. Da podsetimo, to je put koji je okarakterisan kao migrantski, pa se policija i nalazi tamo kako bi u ovom kritičnom vremenu izvršavali kontrolu ljudi. U prethodnom periodu, na tom pojasu, pronalazili su se i narkotici u zaustavljenim automobilima. Zato se i vrši pojačana kontrola.

Noviar Saša Trifunović se javio direktno iz Loznice, te uputio na nove informacije, ali i samu atmosferu u Loznici:

- Situacija u Loznici je trenutno takva, da na mestu zločina, gde je noćas ubijen policajac, nalaze jake policijske snage. Ceo put je blokiran, iz pravca Malog Zvornika, pa se koriste alternativni pravci ka Šapcu, a u određenim delovima grada je haos, velika gužva. Potraga još traje, uključeni su i dronovi. Prema poslednjim informacijama iz bolnice, stanje povređenog policajca je i dalje stabilno, ali buduće informacije o njegovom stanju nećemo moći da dobijemo od bolnice, već od policije. Postoji neka najava da će ministar Dačić da poseti povređenog policajca, ali to je nezvanična informacija.

