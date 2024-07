BIVŠI OBAVEŠTAJAC O UBISTVU POLICAJCA U LOZNICI: Otkud taksi iz Tutina u Loznici?! Jedna stvar se SA SIGURNOŠĆU može utvrditi!

Jednom policajcu pucao je u grudi, potom izašao iz kola i ranio drugog. Činjenica da je imao metak u cevi i da je bio spreman da puca na policiju - ukazuje na to da je napadač najverovatnije deo šire kriminalne ili terorističke organizacije.

- Sada je posao na policiji da ispita sve te okolnosti kako je došlo do toga. Hajde da krenemo od samog izvršioca da se vidi kako je i na koji način je on ušao na teritoriju Srbije, sa kim i kojim povodom. S obzirom da je policija pronašla dokumenta u vozilu, to govori da je on bio iznenađen što je zaustavljen i što je na rutinskoj kontroli na zahtev policajca da pokaže sadržaj torbice izvadio je pištolj i otvorio vatru - rekao je Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a.

Postavlja se pitanje - kojom rutom je došao i kuda se uputio, a sumnja se da je reč o tranzitnoj migrantskoj trasi.

- Najsumnjivije je bilo odakle taksi iz Tutina na području Loznice, ipak to nije neka lokacija gde vi naručujete taksi. Kao što vidite – od Tutina do Loznice terorista je prošao, a da ga niko nije kontrolisao. Dakle, u ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći, nije radila dubinska kontrola unutar zemlje. Naša policija zna za te migrantske trase. One su sada blokirane. Sa migrantima je jedna situacija, ali vidite kroz te trase vam prođu I ubice I teroristi - rekao je Božidar Spasić, bivši obaveštajac.

Artan Hajrizi, čiji je pasoš pronađen u taksiju iz kog je pucano na srpske policajce, oglasio se za albanski "Lajmi.net". Tvrdi da je u Nemačkoj već neko vreme, a da mu je brat Faton ukrao dokumenta. Ministar Ivica Dačić izjavio je da su navodi Artana Hajrizija lažni i dodaje da ako je brat već došao u Nemačku nije jasno zašto bi se vraćao u Preševo i da se iz toga jasno vidi da je to raniji dogovor i izvesno organizovani akt.

03:37 BIVŠI OBAVEŠTAJAC O UBISTVU POLICAJCA U LOZNICI: Otkud taksi iz Tutina u Loznici: Jedna stvar se sa sigurnošću može reći!

- Šiptarski mediji na Kosovu, pa i portal na neki način pokušavaju da ih predstave kao kriminalne grupe. Međutim, ako pogledate šta se krije iza svega toga, oni su veoma bliski tom terorističkom jezgru koje još uvek postoji na KiM. Da li je došlo do zamene identiteta putem pasoša, mislim da su sve to spekulacije. Ovde će biti mnogo toga da će oni pokušati širenjem dezinformacija donekle onemoguće da srpska policija u celosti ovaj slučaj raščisti - rekao je Spasić.

U poslednjih mesec dana, napadnuta su tri srpska policajca, pa se od nadležnih očekuje donošenje mera u cilju povećanja bezbednosti policijskih službenika.

- Napad na policajca je napad na državu. Ovo nam je i opomena da svi policajci prilikom vršenja dužnosti moraju nositi pancire kako bi zaštitili svoje živote. Nadamo se da će ministar Dačić naložiti da policijski službenici moraju da nose pancire - rekao je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

Faton Hajrizi ozloglašeni je kriminalac. Čak devet puta je bežao iz zatvora, a u bekstvu je od 6. jula. On je osuđen za ubistvo ruskog vojnika, pripadnika Kfora, pre dve decenije kod Drenice. U vreme kada je počinio zločin imao je samo 15 godina.

