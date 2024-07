ANALITIČARI O UBISTVU POLICAJCA U LOZNICI: Napad na uniformisano lice je napad na državu! Moramo imati u vidu NEKOLKO ČINJENICA

Noćas je u Loznici prilikom kontrole vozila na punktu u Lipničkom Šoru, nakon što su policijski službenici zaustavili vozilo tutinskih registarskih oznaka, jedna osoba je pucala u dvojicu službenika.

Nikola Krsmanović je preminuo u bolnici, dok je njegov kolega Vjekoslav Ilić ranjen u rame. Napadač je pobegao, a vozač Mithat Hadžić iz Tutina koji se sumnjiči da je osumnjičenog automobilom tutinskih registracionih oznaka preuzeo u Preševu i vozio u pravcu Loznice je uhapšen.

foto: Printscreen/Video Plus, Printscreen/Facebook

Kod automobila iz kog je pucano na policajce pronađen je kosovski pasoš na ime Artana Hajrizija, kao i nemačka lična karta, prva prepostavka MUP-a je da je osumnjičeni za ubistvo jednog, i teško ranjavanje drugog policajca vlasnik dokumenata.

Daljom istragom i ispitvanjem lica sa pasoša Artana Hajrizija koji je imenovao rođenog brata Fatona Hajrizija iz Srbice kao osumnjičenog srpska policija je proširila istragu van granica. U Bijeljini je danas lišeno slobode lice koje se dovodi u vezu sa osumnjičenim.

Prema sopstvenom priznanju, Faton je prethodno osam puta bežao iz zatvora i ovo mu je deveto bekstvo. Između ostalog, uspeo je da pobegne i iz američke baze Bondstil.

01:15 UBIJENI POLICAJAC SPASIO VIŠE NEVINIH ŽRTAVA?! Grgur: Napadač se verovatno kretao ka Beogradu, plan bilo nešto JOŠ STRAŠNIJE?!

Dok je bio u bekstvu 2007. godine izvršio je oružanu pljačku zlatare, kada su dvojica policajaca povređena u pucnjavi. U potrazi za pljačkašima u pucnjavi su ranjena još dvojica kosovskih policajaca. Pre 24 sata, tačno 4 sata pre ubistva policajca Hajrizi je imao direktno uključenje u emisiju "Debata plus" na TV Dukađini sa telefona svog brata Artana.

O ovom tragičnom slučaju govorili su u emisiji Usijanje prof. Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost, Uglješa Grgur, privatni detektiv i Radiša Roskić, advokat.

foto: Kurir televizija

- Morali bismo imati u vidu nekoliko činjenica ili okolnosti. Prvo da vam treba nekoliko minuta da iznesete bogatu kriminalnu biografiju izvršioca ovog krivičnog dela prema policajcu. Potpuno sam saglasan da je napad na policajca napad na državu. Država ima obavezu da koristeći sve raspoložive kapacitete na to odgovori - rekao je Roskić i dodao:

- Drugo tu je ta veza između kriminala i terorizma. Najteži oblici kriminala predstavljaju i terorističko delovanje. Vrlo pogodno tlo za vrbovanje terorista različitih motiva, političkih, verskih i ostalih jeste upravo ta kiriminilna sredina.Opraštanjem određenih grehova i nagodbom da se zarad tih oprosta izvrši određeni akt to su načini da si od kriminalca postane teroristom. U ovom aktu je moguće reći da je to teroristčki akt. Korišćeno je vatreno oružje u stranoj državi i to na službeno lice.

Grgur se saglasio da je u pitanju terorizam:

foto: Kurir televizija

- Svi raspoloživi podaci govore da se radi o terorističkom aktu zato što u automobilu nije pronađena droga niti bilo koja druga sredstva koja bi ukazivala na kriminalne aktivnosti. Njegov pravac kretanja verovatno je bio prema Beogradu. Iznenada su zaustavljeni što nisu očekivali i verovatno je bio iznenađen. U strahu su proradili njegovi ubilački geni. Hteo bih da kažem da je juče oko16 časova na graničnom prelazu sa Makedonijom uhapšen terorista OVK. Misim da ni to možda nije slučajno.

Kritiku na račun kosovskih vlasti od strane počinioca ocenio je kao lažnu:

- Ovo što počinilac kritikuje vlasti tzv. Kosova to su čiste laži. U stvari on je spreman za neki veliki teroristički akt ,a vlasti su ga pripremale da je on kriminalac da neko sutra ne bi rekao tzv. državi Kosovo da je učinila teroristički akt u Srbiji. Verujuem da tu ima još povezanih ljudi.

foto: Kurir televizija

Kajtez je ocenio da je tragičnim ubistvom srpskog policajca vrlo moguće sprečeno stradanje većeg broja nevinih ljudi:

- Takstita radi posao za koji je plaćen, a plaćen je da na taj način dovede tog potencijalnog teroristu do Loznice i koristi jatake Srbe da bi prošli sa što manje rizika. Ako se vi oko jedan noću pojavite na granici to je zato što smatrate da je tada rizik najmanji. Saglasan da laže da je protiv Kurtija. Ako on ima nešto protiv njega, Logično bi bilo da se obračunava sa Kurtijevim režimom. Ne, on je došao da se obračunava sa društvom u Srbiji. Mislim da je u planu bio teroristički napad i da je ovaj ubijeni policajac, pokoj mu duši, verovatno spasio više nevinih žrtava.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

01:34 LOZNICA MOST