"UBICA IM SE SMEŠIO U LICE" Supruga ranjenog Vjekoslava otkrila nove detalje pucnjave u Loznici: Dao im dokumenta, a onda ZAPUCAO

"Muž me je zvao noćas oko 10 do 1 i samo mi je rekao: "Zovi hitnu, ranjen sam". To je bila rutinska kontrola, zaustavili su vozilo, uzeli dokumenta. Ubica im se smešio u lice", započinje ispovest Gordana, supruga Vjekoslava Ilića (50) policajca koji je ranjen u pucnjavi u Loznici.

Gordana se priseća svega što se dešavalo kobne noći, a ispričala je i šta joj je suprug koji je upucan u rame rekao iz bolničke postelje.

- Bila je to rutinska kontrola, zaustavili su vozilo uzeli dokumenta, a ubica im se smešio u lice. Pitali su ga gde ide, on je odgovorio da ide kod prijatelja u Sarajevo. Oni su uzeli dokumenta od njega, a moj muž je otišao do policijskog auta da proveri. Dok je bio okrenut leđima, jedan metak ga je pogodio, dva okrznula, zatim je čuo još hitaca, ali Nikolu nije nigde video. Moj muž se spotakao na neku žardinjeru i pao, ubica je verovatno mislio da je i on mrtav - priča supruga ranjenog policajca.

Kako je rekla, Vjekoslav Ilić je mislio da je ubijeni policajac Nikola Krsmanović uspeo da pobegne.

- Bio je ranjen ali je krenuo da puca prema ubici. Ispalio je četiri hitaca, ali je ubica pobegao u pravcu Drine. Zatim je ugledao Nikolu kako leži sa ranama na glavi i grudima. Nikola je ležao sav krvav. Moj muž je bio svestan sve vreme - priča ona.

Nikola Krsmanović foto: Printscreen/Facebook

Kako kaže, ubrzo je došla Hitna pomoć, unela Nikolu u vozilo.

- Celo vozilo je bilo od krvi koliko je iskrvario. Doktori su davali sve od sebe da ga spasu, ali bezuspešno - priča u jednom dahu.

Prema njenim rečima, Nikola Krsmanović, ubijeni policajac, je bio vredan momak, bio je zaljubljenik u svoj posao.

- Dugo je radio u Beogradu, skoro se preselio. Mom mužu je još pet godina do penzije. Oni nekad rade na granici, nekad u patroli. Te noći su bili u patroli - zaključuje sagovornica.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić, podsetimo, izjavio je da su lažne informacije o navodnoj izjavi Artana Hajrizija da mu je dokumenta uzeo brat, jer ako je brat već došao u Nemačku, što bi se vraćao u Preševo!?

U Bijeljini je lišeno slobode lice koje se dovodi u vezu sa osumnjičenim za ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca u Loznici.

Osumnjičeni je uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu u Račanskoj ulici.

Otac tvrdi da je Artan u Nemačkoj

Mustafa Hajrizi, otac Artana i Fatona Hajrizija, tvrdi za albanski "Nacional" da je Faton Hajziri uzeo pasoš svog brata Artana.

Podsetimo, srpska policija ispituje da li je pasoš koji je ispao ubici policajca falsifikat.

(Kurir.rs/Blic)

