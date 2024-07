"NEĆE PASTI U RUKE SRBA"! Zastrašujuća izjava bivšeg direktora zatvora o Fatonu: "Ostaviće za sobom još žrtava ili će učiniti OVO"

Emrush Tači, bivši direktor zatvora, izjavio je da, prema njegovom poznavanju, Fatona Hajrizija, "on neće pasti u ruke Srba".

Tači je rekao da bi Hajrizi mogao da iza sebe ostavi još žrtava ili počini samoubistvo, ali tvrdi da "neće biti uhvaćen od strane srpske policije".

"On ili beži ili se neće predati, koliko ga ja poznajem. Srpskoj policiji on neće pasti u ruke ni na koji način. On može da pokuša da prouzrokuje i druge žrtve, bežanje mu je primarno. Možda će izazvati i druge žrtve, ali ne verujem da će pasti u ruke Srbima", rekao je on za T7.

I dalje traje potraga za muškarcem, koji je juče u Loznici ubio graničnog policajca Nikolu Krsmanovića i teško ranio njegovog kolegu Vjekoslava I. Do pucnjave je došlo kada su policajci, tokom rutinske kontrole, zaustavili vozilo tutinskih registracija. Na licu mesta pronađen je pasoš koji su izdale privremene institucije u Prištini i nemačka lična karta na ime Hajrizi Artan.

Pretražuju se i leva i desna obala Drine, a u potragu su uključeni helikopteri i dronovi.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su lažne informacije o navodnoj izjavi Antona Hajrizija da mu je dokumenta uzeo brat, jer ako je brat već došao u Nemačku, što bi se vraćao u Preševo.

Dačić je rekao da je u pitanju teroristički napad pa slučaj preuzima Tužilaštvo za organizovnai kriminal, jer je reč o napadu na policajca na dužnosti.

Vjekoslav Ilić, policajac koji je ranjen u pucnjavi kod Loznice, je u stabilnom stanju i svestan je.

U Bijeljini je uhapšen osumnjičeni za transport napadača od Preševa ka Loznici, kao i njegova supruga u Mladenovcu.

