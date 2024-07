"NAMA ĆE SE VJEKOSLAV VRATITI, A NIKOLA"… Prijatelj ranjenog policajca: Divan i vredan čovek koji sve radi za svoju porodicu

Policajac Vjekoslav I. (50) iz Loznice ranjen je u pucnjavi koja se dogodila u noći između srede četvrtka, a kada je ubijen njegov mlađi kolega Nikola Krsmanović (34). Prijatelji Vjekoslavove porodice kažu da su zahvalni Bogu što je on sada dobro, a da svu podršku šalju Nikolinoj porodici.

- Mi Vjekoslava zovemo Perica, znamo ga od kako je dete bio. Divan, vredan i radan čovek koji sve radi za svoju porodicu. Ima ženu Gocu i sina, odraslog već koji ide na fakultet - kaže nam Vjekoslavov prijatelj i komšija.

foto: screenshot Facebook

Prema njegovim rečima, svi su odahnuli kad im je njegova žena rekla da je on sada dobro, ali da on i svi oni žale za Nikolom.

- Upucao ga je kukavički sa leđa i pobegao je. Naš Perica je reagovao, ali to su mili sekunde u pitanju. Tako mi je žao tog momka, kako je to da odeš na posao i da se ne vratiš, ne mogu da zamislim kako je njegovoj porodicu. Vjekoslavova supruga je na poslu, šta će i njoj je teško, ali je srećna što je on živ i što je sada dobro - kaže sagovornik Kurira i dodaje:

- Nama će se Vjekoslav vratiti, a on… Brinem se samo dokle je taj ubica stigao, tamo je teren takav da je on mogao samo kroz kukuruze i već je preko Drine. Strašno je to što se desilo.

foto: Marko Karović

Ranjeni Vjekoslav, da podsetimo, nalazi se u "stabilnom stanju" i smešten je na Odeljenje hirurgije lozničkog Zdravstvenog centra.

Potraga za ubicom i dalje traje i koriste se sva raspoloživa sredstva, podignuti su dronovi, helikopteri i angažovani psi tragači.