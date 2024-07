Slučaj ubistva jednog, a ranjavanja drugog policajca uznemirio je čitavu zemlju, a sutra je u Loznici proglašen dan žalosti.

Za "Puls Srbije" o ovom slučaju je diskutovao i Goran Radosavljević Guri, penzionisani policijski general-pukovnik.

- Ovo je težak incident, teroristički akt, pucanje na policajce, predstavlja faktički pucanje na državu. Naravno, sve specijalne jedinice moraju, ali i jesu, uključene u pronalaženje ubice. Svaki dan izlaze novi detalji, ali to nema nikakve veze, čovek je ubio policajca, hteo i drugog, srećom, pa nije. Takve stvari se dešavaju, naša država, naša policija, moraju biti spremni jer se nalazimo na takvom geostrateškom položaju da uvek može da dođe do terorističkog akta. Srbija jeste sigurna zemlja, tu nema dileme, a policija mora uvek da bude budna i da očekuje ovakve aktove - započeo je Guri.

04:40 HLADNOKRVNO JE IZAŠAO, NASMEJAO SE I IZVADIO PIŠTOLJ NA POLICAJCE Guri o napadu u Loznici: Apelujem da se vrati zakon iz 90-tih!

Guri se osvrnuo i na samog teroristu, s obzirom na to da je već imao metak u cevi, dakle bio je svesno spreman na ovakvo delovanje:

- On je hladnokrvo izašao, barem po onome što sam ja mogao da ispratim, nasmejao se, izvadio iz torbice pištolj... Znate, mi smo devedesetih imali u zakonu, kada je bilo napada na policiju i više terorista, preventivno nošenje i upotrebu oružja što se tiče policijskih službenika. To znači da policajac, a pogotovo u kasnim satima, kada prilazi licu, može da drži ruku za pojasom sa otkopčanom futrolom i zna se kako se prilazi. Međutim, posle 2000-tih je to ukinuto, ali da bi se policajci zaštitili, kasno je, ako je ovaj s druge strane već izvadio pištolj i počeo da puca. Ja sam za to da se vrati taj zakon.

Kurir.rs

