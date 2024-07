Policija je uspela da locira, te da likvidira Faton Hajrizija u okolini Loznice, nakon što je on prvi otvorio vatru na naše pripadnike policije.

Da podsetimo, Hajrizi je prilikom rutinske kontrole naše policije, usmrtio jednog, a ranio drugog policajca.

Direktno iz Loznice javila se novinarka Kurira Matea Trifunović.

02:35 KURIR NA LICU MESTA LIKVIDACIJE FATONA HAJRIZIJA! Uživo u programu: Porodica Krsmanović u ŠOKU, Hajrizi prvi otvorio vatru

- Nažalost kako ovaj program ide uživo, ja se trenutno ne nalazim u Loznici. Ekipa naše televizije se nakon poslednjeg saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, gde su oni apelovali na građane da svako ko vidi fotografiju i ko vidi u blizini osumnjičenog Fatina Hajrizija, obrati obližnoj policijskoj stanici ili javi na broj 192. To je ono što sam ja imala od poslednjih informacija. Takođe zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović mi je u prethodnom uključenju rekao da će se sahrana ubijenog policajca Nikole Krsmanovića održati sutra u njegovom rodnom selu. Ali kako sve ide uživo, na putu do Beograda mi smo saznali da je osumnjičeni Fatin Hajrizi ubijen. Mi ćemo se sada vratiti na lice mesta gde ćemo doći sa još više informacija - započela je Trifunović, pa nastavila:

- Ono što smo nezvanično saznali jeste da je on više hitaca uputio ka pripadnicima policije, nakon čega su oni uzvratili vatru. Takođe se očekuje i dolazak ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, ali kao što sam i rekla mi ćemo to sve ispratiti u narednim minutima kada dođemo na lice mesta. To bi bilo sve od mene za ovo uključenje. Moram da kažem da sam danas imala priliku da razgovaram sa građanima i građani su veoma uznemireni i negde su mišljenja podeljena kako su rekli i kako sami navode. Plaše se i za svoju decu i za svoju porodicu i boje se prosto u kakvom svetu mi danas živimo. Ja sam tokom celog dana imala priliku da ispratim sve. Posetila sam i porodicu ubijenog policajca Nikole Krsmanovića, međutim oni nisu iz opravdanih razloga imali snage da stanu ispred kamere kore televizije. Takođe ispred samog mesta, ispred kafane Loznačke noći gde se ubistvo i dogodilo. Tokom celog dana dolazili su mnogi prijatelji i meštani koji su polagali vence i palili sveće i time odavali poštu.

