Policija Srbije je uspela da savlada Fatona Hajrizija, nakon što je on prvi otvorio vatru, te ga usmrtila u okoloni Loznice.

Faton je ubijen u okolini napuštene fabrike Viskoza, kako saznajemo, on je odbijao da se preda, a ispalio je kišu metaka u policajce. Policajce su spasili panciri i šlemove koje su nosili.

foto: Kurir

Analizu najnovijeg raspleta u ovom slučaju izneo je gost Kurir televizije Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

- Najbolja moguća varijanta je bila da je on uhapšen kako bi nam dao korisne informacije o njegovoj ideji, ali i putovanja kroz Srbiju do svojih jataka. Druga varijanta je ona da je on likvidiran. Jako je važno da se pošalje poruka, da svi oni koji napadaju uniformisana lica, ali i samu Srbiju, da praktično pucaju u suverenitet Srbije, i da odgovor Srbije mora biti odlučan i efikasan. Ovaj primer, ali i onog teroriste u Beogradu, svedoči vrednostima Srbije. Na žalost, jedan naš policajac je izgubio život, ali to je cena svih ljudi koji brane Srbiju, to je veoma opasan i rizičan posao. Tako da, praktično, dobro je da je ovaj terorista likvidiran, jer je odgovor Srbije krajnje jasan - započeo je Kjatez.

Kajtez je potom komentarisao situaciju da je terorista otvorio vatru, te da su panciri i šlemovi spasili naše policajce:

05:21 NAŠU POLICIJU SPASILI PANCIRI I ŠLEMOVI! Ilija Kajtez o likvidaciji Fatona Hajrizija: Naši službenici su radili sve po zakonu

- Mi u narednom periodu moramo da maksimalno obezbedimo ljude koji su na granici, u akcijama, da nose zaštitne prsluke, da imaju duge cevi. Moramo maksimalno uložiti u one koji štite nas, naravno u obuku i sve ono što podrazumeva dobro obučenog i opremljenog specijalca. Njihova ovlašćenja, u takvim situacijama, su jasna, oni rade po zakonu. Oni su u potrazi za teroristom koji je ubio jednog, a ranio drugog kolegu, u slučaju da je on podigao ruke, naravno da niko ne bi potegao oružje. Međutim, jer je on ugrozio život naših policajaca, naši su uzvratili vatru. Za sistem odbrane je mnogo bolje da je živ uhvaćen, kako bi imali bolji uvid u tu mrežu.

Kurir.rs

