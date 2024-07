IVICA DAČIĆ SA LICA MESTA LIKVIDACIJE HAJRIZIJA ZA KURIR: Biće uhapšeni svi koji su mu pomagali u našoj zemlji, ali i oni van nje!

Faton Hajrizi koji je usmrtio srpskog policajca u Loznici, danas je nakon što je u ataru Bukovičke Banje otvorio vatru na policiju likvidiran.

Ovim povodom potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dao je izjavu za Kurir:

foto: Marko Karović

- Evo nalazimo se ovde na licu mesta. Ovo je atar Bukovičke banje. Gore je kod sela Trbušnica jedan meštanin je prijavio da mu se učinilo da je tu prošao čovek čiju smo fotografiju dali svim medijima i da je tražio vodu, da nije znao naš jezik, alarmirao je policiju, policija je ovde došla, upravo dole je on pucao na policijski auto. On je ispalio na policiju 8 metaka, policija ga je likvidirala i time je eto praktično ta potraga završena - rekao je Dačić i dodao:

01:46 Ivica Dačić izjava

- Evo vidite ovde je reka, tu je granica. On je tražio način kako da pređe preko, ali biće uhapšeni svi koji su mu pomagali od Preševa pa do organizacije ovde u Mladenovcu, Loznici pa čak i van granica naše zemlje. Svi koji su mu pomagali da prođe na lažna dokumenta. On je imao dokument svog brata. Znači albanski terorista koji je ubio srpskog policajca je likvidiran, mada naravno nije bila želja policije da ga likvidira, ali on je pucao na policiju. Možete da snimite na šoferšajbnu policijskog auta dve rupe od metka koje je on ispalio na policiju. Srećom niko od policajaca danas nije povređen niti ranjen, a nažalost pre dve noći je jedan naš kolega izgubio život a drugi je bio ranjen.

