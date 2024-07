TAKSISTA, BEGUNAC I NJEGOVA ŽENA: OVO SU BILE ULOGE TROJE UHAPŠENIH Svi pali zbog ubistva policajca, jedna stvar i dalje MISTERIJA

Faton Hajrizi osumnjičen da je ubio graničnog policajca Nikolu Krsmanovića (34) i ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića (50) danas je likvidiran od strane policije jer je pružao otpor tokom hapšenja, ali je više ljudi prethodno uhapšeno.

Prvi je slobode lišen taksista iz Tutina Mithat Hadžić, koji je vozio Hajrizija ka Bosni i Hercegovini. On je, nakon što je Hajrizi pucao na policajce, a potom pobegao, ostao na licu mesta i sačekao policiju, koja ga je uhapsila jer je osumnjičenog vozio iz Preševa.

Meštani Tutina šokirani su zbog hapšenja i Hadžića opisuju kao osobu koja nije problematična, a jedina dela koja je počinio, bila su, kako su objasnili to što je prevozio migrante iz Tutina do graničnih prelaza. Ipak, napomenuli su da su čuli da on to nije radio u prethodnih godinu dana.

Meštani su rekli da smatraju da Hadžić "nije sposoban za to da svesno vozi naoružanu osobu", da je za prevoz Hajrizija navodno dobio 450 evra, kao i da se najverovatnije našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Da li je Artan pomagač? Na mestu zločina, dok je Faton Hajrizi pucao na policajce, ispao mu je kosovski pasoš njegovog brata Artana Hajrizija, kao i nemačka lična karta. Iako se Artan oglasio iz Nemačke i rekao da mu je brat ukrao dokumenta i da on sa zločinom nije ni u kakvoj vezi, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da ono što je brat ubice ispričao neistina. - U pitanju je klasična laž, jer po kojoj logici lice se iz Hanovera vraća u Preševo ilegalno i ponovo pokuša da ilegalno ode u Nemačku? Iz ovoga se jasno vidi da je to dogovoreno ranije i da je reč o organizovanom aktu. Nemačka policija treba hitno da odgovori da li je Faton bio u Hanoveru i kako je ušao i izašao, kao i kako se našao u Preševu i zašto, sa kojim ciljem? Posledica tog terorističkog akta i organizacije je ubistvo policajca, i zato tražimo i očekujemo punu saradnju sa nemačkom policijom i EULEKSOM, a ne laži u koje niko ne veruje - rekao je Dačić. Iz njegovih reči deluje da srpska policija Artana Hajrizija smatra za saučesnika ili pomagača njegovog brata i ostaje da vidimo da li će on u Nemačkoj da bude lišen slobode.

Organizovao prevoz

U Bijeljini je tokom jučerašnjeg dana uhapšena jedna osoba koja se dovodi u vezu sa Hajrizijem. Muškarac je lišen slobode u jednom ugostiteljskom objektu u Račanskoj ulici, koju je prethodno blokirala policija, odnosno postavljen je punkt na kom je rađena provera vozila i lica.

Hajrizi se, pre nego što je ubio pripadnika granične policije, uputio kod sada uhapšenog. Taksista je trebalo da ga odveze od Tutina do Trbušnice, odakle je trebalo da nastavi do Bijeljine, a muškarac uhapšen u Bjeljini bio je taj koji mu je organizovao prevoz od Preševa.

Spomenuti taksista, koji je takođe uhapšen, rekao je da mu je Hajrizi rekao da ide kod izvesnog Marka Markovića, koji je vlasnik hotela u Bijeljini.

Ustanovljeno je da je u pitanju Zoran R. (39), a u Mladenovcu je uhapšena i njegova supruga Ivana R, koja je označena kao pomagač.

Nakon hapšenja utvrđeno je da je i sam Zoran R. begunac. Kod njega su, prilikom hapšenja, pronađena falsifikovana dokumenta na ime Marko Marković. Uhapšen je 2019. godine kao pripadnik kriminalne grupe od koje je zaplenjeno više tona marihuane. U Specijalnom sudu u Beogradu osuđen je na osam godina zatvora, ali pošto ga je sud pustio da se brani sa slobode uz jemstvo, on je pobegao i o njemu se godinama ništa nije znalo.

Ivani R. su lisice na ruke stavljene jer se sumnja da je takođe učestvovala u organizaciji transporta za Hajrizija. Sa Zoranom se venčala 2020. godine i sa troje dece je živela u Mladenovcu. Bavila se poslom influensera i uglavnom je u svojim objavama na Instagramu majkama govorila o tome na koji način mogu da zarade od kuće. U jednoj objavi je spomenula supruga i rekla kako radi u inostranstvu.

