BILI SU MU PREPREKA, BIO JE SPREMAN DA UBIJE Komšije ranjenog policajca o krvavom piru u Loznici: Sve smislio da bi prešao granicu

Komšije Vjekoslava Ilića (50), policajca koji je ranjen kod Loznice, kažu da je Faton Hajrizi, koji je tom prilikom ubio njegovog kolegu Nikolu Krsmanovića (34), zločin isplanirao i da ga je počinio jer je hteo da pređe granicu.

Kako kažu, ranjeni policajac je porodičan čovek, koji ima ženu i sina.

- Nikad lošu reč o njemu nisam čula, da se nekome zamerio... Otišao je da radi svoj posao, kao i Nikola. Srce me boli kad pomislim na to što se dogodilo. Imam sina koji radi treće smene, već drugu noć ne spavam. Čekam ga da se vrati kući. Nikad ne znaš na koga možeš da naiđeš - kaže komšinica Vjekoslava Ilića i dodaje:

- Mi ga zovemo Perica. Znam ga od kad je bio dete. Jako dobar, vredan. Uskoro treba da ide u penziju. Dobro je on i reagovao. Pucao je, ali to su sekunde. Sve je ubica dobro smislio. Perica i Nikola su mu se našli kao prepreka da pređe granicu. On je bio spreman da puca, zato je poneo pištolj.

foto: MUP Srbije

Podsetimo, ministar policije Ivica Dačić izjavio je juče na mestu gde je likvidiran ubica policajca Faton Hajrizi da će tražiti Nemačkoj da izruči Artana Hajrizija, brata Albanca koji je pucao u Loznici.

- Fatonov brat je lagao da mu je ovaj ukrao dokumenta. On mu ih je poslao u Srbiju - rekao je Dačić.

Ubica policajca Faton Hajrizi likvidiran je u napuštenoj fabrici nedaleko od mesta gde je ubio policajca Krsmanovića i ranio Ilića. On je odbijao da se preda i u policajce koji su ga hapsili je ispalio veliki broj hitaca!

(Kurir.rs/Blic)