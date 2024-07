INFLUENSERKA I TAKSISTA OSTAJU IZA REŠETAKA! Osumnjičenima za pomaganje Fatonu Hajriziju određen pritvor

Osumnjičenoj I.R. (29), influenserki uhapšenoj u Mladenovcu u vezi sa slučajem ubistva policajca Nikole Krsmanovića (34), i taksisti Mithatu Hadžiću koji su bili zadržani od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, sudija je odredio pritvor, saopšteno je iz policije.

Njih dvoje su saslušani kod tužioca i onda im je nadležni sudija odredio pritvor do trideset dana.

foto: Kurir/T.Ilić

Podsetimo, Hadžić je iz Tutina, osumnjičen je da je prevozio ubicu, Fatona Hajrizija, Albanca sa Kosova i Metohije, juče likvidranog u Trbušnici na padinama Gučeva, koji je ubio Krsmanovića, a ranio policajca Vjekoslava Ilića.

Ovo nije kraj, kazao je juče ministar policije Ivica Dačić, jer je uhapšeno još osoba koje su imale veze sa ovim događajem.

- Jedan bračni par srpske nacionalnosti koji je u tome učestvovao je uhapšen. Muž je već kod nas osuđivan, uhapšen je u Banjaluci očekujemo da će BiH da ga izruči Srbiju. Čovek koji je vozio Albanca je lagao i on je uhapšen. Uhapsićemo i sve one u Preševu i Bujanovcu koji su mu pomoglio da dođe dovde jer on nigde nije ušao legalno na teritoriju centralne Srbije. Tražićemo od Nemačke da nam izruči brata Fatona Hajrizija, koji je takođe osumnjičen i optužen za terorizam. Nećemo imati milosti ni prema kome, naročito prema Srbima koji su u ovome učestvovali, a postoji i slovenački državljanin srpskog porekla koji je na neki način učestvovao u organizaciji svega toga – izjavio je Dačić na mestu gde su pripadnici SAJ-a likvidirali ubicu srpskog policajca.