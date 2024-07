DIGAO KREDIT DA KUPI "BMW" SMRTI... Osumnjičeni prijatelju pre samo 7 dana poslao crne slutnje: "E, SAMO ME JE OVOG STRAH!" (FOTO)

Mladić S. T. (21) iz Ćuprije, sinoć je pod dejstvom kanabisa i sa probnom vozačkom dozvolom vozeći BMW izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su dva mladića poginula, dok je maloletna putnica (16) teško povređena.

Vozač BMW-a je, kako smo ranije pisali i sam je teško povređen u nesreću u kojoj je na licu mesta preminuo S. M. (21), dok je S. R. (21) podlegao povredama na putu za bolnicu. Nesreća se dogodila sinoć oko 20.30 sati iz pravca Senja ka Ćupriji, a od siline udarca automobil je potpuno smrskan.

- Deonica puta na kojoj se dogodila nesreća je dobro asfaltirana, ali je ujedno i veoma opasna za neiskusne vozače. Ta ruta ima dug pravac i nekoliko krivina koje neiskusni vozači isprave pri punoj brzini. Često se dešava da usled neprilagođene brzine vozači pokušaju da se vrate na kolovoz, a dogodi se suprotnu, jer automobil počinje da ih zanosi i okrenu se i po nekoliko puta u trenutku - navodi jedan od Kurirovih sagovornika.

ovo je s. t. koji je vozio bmw smrti foto: Društvene mreže

S druge strane sagovornik, navodi da je S. T. automobil marke "BMW" sam kupio.

- S. T. je radio i jako je želeo da sebi kupi baš taj model BMW-a, međutim kako nije imao dovoljno novca on je digao kredit kako bi ga kupio. Nije mu ga niko kupio, sam je od svog rada odlučio da se časti. Bio je neiskusan i mnogo toga nije znao, a sada mu se to nažalost i obilo o glavu. Teško tim porodicama koje su izgubile svoje sinove, ali i njemu i njegovima jer ih je sve zavio u crno - navodi on i dodaje da S. T. živi sa majkom i tri sestre, dok mu je otac preminuo pre nekoliko godina.

prijatelju pre samo sedam dana poslao jezivu fotogrfaiju uz komentar foto: Društvene mreže

Inače, na društvenim mrežama jedan od prijatelja S. T. objavio je njihovu prepisku i to od 14. jula 2024. godine. Naime, na pomenutoj objavi može se videti kako S. T. tom prijatelji šalje fotografiju smrskanog automobila koji je završio u kanalu uz komentar "samo me toga strah". Taj prijatelj je sada objavio njihovu prepisku uz reči "kao da je znao..." Nažalost, sedam dana kasnije S. T. je imao saobraćajnu nesreću u kojoj su dva putnika izgubila život, dok su on i maloletnica teško povređeni.

Istragu povodom ove jezive saobraćajne nesreće vodi Više javno tužilaštvo u Jagodini. MUP Srbije oglasio je saopštenjem u kom su naveli da je S. T. vozio automobil pod dejstvom kanabisa, sa probnom dozvolom i jačim motorom od snage koja je dozvoljena za vozače sa probnom dozvolom. Njemu je određeno zadržavanje.