MASOVNA TUČA AZILANATA U SJENICI: Policija privela trojicu u stanicu, jedan pobegao kroz prozor toaleta! U toku INTENZIVNA POTRAGA

SJENICA – U privatnom centru za azilante u Sjenici, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, došlo je do masovne tuče. Na lice mesta odmah je stigla policija koja je privela tri azilanta u službene prostorije.

- Kada su ih priveli u policijsku stanicu, kako smo čuli, jedan od azilanata pitao je da ode do toaleta. To mu je dozvoljeno, ali je on iskoristio tu priliku i pobegao kroz prozor. Policija intenzivno traga za odbeglim azilantom, kaže za RINU izvor iz Sjenice.

Ova informacija je nezvanična, jer se policija ni u Sjenici ni u Novom Pazaru nije zvanično oglasila povodom ovog slučaja.

Građani, ipak dodaju, da tuče u centru za azilante u Sjenici nisu baš retka pojava.

- Oni se koškaju i svađaju između sebe, čuli smo da često dođe i do fizičkog obračuna. Međutim, ono što moram da naglasim jeste da sami građani i građanke Sjenice do sada sa tim ljudima baš nikakvih probema nisu imali, kaže stanovnik Sjenice.

Kurir.rs/RINA