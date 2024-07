"DA NISAM REŠIO DA SE ŽENIM, OCA NE BIH VIDEO"! Ispovest Ace Bulića o ubistvu oca Juse: Javio mi Čume, rekao mi samo OVO

Dragan Aca Bulić je momak sa beogradskog asfalta, svedok vremena devedesetih.

U emotivnoj ispovesti prisetio se očevog ubistva, za koje je saznao dok je bio u Londonu.

Njegov otac Jusa Bulić ubijen je 4. maja 1998. na Novom Beogradu, ispred kafića. Od tih metaka stradali su i njegov prijatelj Petar Vujačić i telohranitelj Nenad Raščanin. Pritom su ranjeni Jusin brat Muka Bulić i gost kafića Dragoslav Perić.

Jusa Bulić bio je blizak prijatelj i pripadnik klana Ljube Zemunca, kasnije vlasnik FK Železnik, više kladionica, kockarnica i ugostiteljskih objekata u Beogradu, među kojima i kafića "22" ispred kog je ubijen.

Jusi nije bilo spasa. Imao je 46 godina...

"Dešava se to ubistvo, sedam na avion i vraćam se nazad. Istog dana pokušavaju i mene da ubiju, tada vidim i ko je i šta je, sklapam kockice. Dosta težak period za mene koji sam prošao kako sam prošao. Mislim da je prošlo okej... Nisam pravio neke gluposti, vodio sam računa, vodio fudbalske klubove, razvio par biznisa sa majkom u međuvremenu, da bismo mogli sve to da izdržimo i opstanemo", ispričao je Aca Bulić i dodao:

"Pet dana pre toga sam rešio da se oženim. Da nisam to uradio, ne bih ni video Jusu. Sve se to nekako brzo desilo, on je došao u London, bio na toj svadbi, kao i par prijatelja. Tada sam ga poslednji put video. Video sam da nešto nije u redu, ali nisam očekivao tako brzo. On je sutradan, kada je sleteo, bio ubijen i ja sam se vratio. Javio mi je Čume. Doduše, nije mi rekao konkretno, samo mi je rekao da se nešto desilo".

