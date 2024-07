SA POVREĐENOM BEBOM U TIRŠOVOJ I TRUDNA MAJKA, TETKA U TEŠKOM STANJU! Da nije bilo ove žene, desila bi se OGROMNA TRAGEDIJA

Srpsku javnost je potresla vest da je jednogodišnja beba teško povređena u zabavnom parku u Novom Pazaru. Pored dečaka, povrede je zadobila i njegova tetka, u čijem se naručju dete nalazilo.

Novinarka Kurir televizije Nevena Milošević javila se ispred Dečje bolnice u Tiršovoj gde je dečak transportovan tokom jučerašnjeg dana.

- Dečakovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, iako je prethodno bilo veoma kritično, a kako lekari kažu, trenutno nije životno ugrožen. Ono što je najvažnije je da je prevaziđena koma i taj kritični period u kom se zatekao kada je bio u Novom Pazaru, odnosno kada je 14-godišnja devojčica koja se vozila zip lajnom udarila tetku, u čijem naručju se nalazio ovaj dečak. Podsećamo, tetka se nalazi takođe u teškom stanju, a ono što bih napomenula od najnovijih informacija jeste da je i dečakova majka s njim u Tiršovu, i to u sedmom mesecu trudnoće - izvestila je Nevena Milošević i dodala:

- Bebi su urađeni svi neurološki pregledi i skener celog tela, a ustanovljeno je da nema vidljivih povreda kada je reč o tom moždanom skeneru. Lekari su zadovoljni trenutnim zdravstvenim stanjem i kažu da nema potrebe za operacijom, što je ujedno i najvažnije.

A iz zabavnog parka u Novom Pazaru u jutarnji program Redakcija uključio se novinar Emire Ličina.

- Na natpisu iza nas stoji da zabavni park danas neće raditi. Isto je bilo i juče nakon incidenta. Napomenuću da se oglasio i otac devojčice koja je zip lajnom naletela na tetku i jednogodišnju bebu. On kaže da njegova ćerka ni u jednom trenutku nije izgubila kontrolu dok se spuštala već je samo taj loš raspored uticao na to da ona udari direktno u njih. Građani se pitaju kako je moguće da je neko dobio dozvolu da napravi takav zabavni park. U komentarima na društvenim mrežama roditelji pišu da se već dogodilo nekoliko manjih povreda u ovom zabavnom parku. Ja ću naglasiti da on radi samo dva do tri meseca - istakao je Ličina.

Napomenuo je da je istraga nadležnih organa u vezi sa ovom nesrećom i dalje u toku.

- Nemamo detalje ko je dozvolio da se napravi ovakav zabavni park i da li su uopšte ovde imali sve potrebne dozvole. Takođe moramo naglasiti i to da se u trenutku kada se incident dogodio na svu sreću ovde našla i doktorka Lejla Ćerenić koja je dečaku pružila prvu pomoć jer ovo mesto nalazi na nekih 15 do 20 km od Novopazarske opšte bolnice. Tako da je ona pritekla u pomoć i dečaku pružila kao što rekao prvu pomoć i reanimirala ga do Novopazarske opšte bolnice što su kasnije lekari rekli da je bilo od izuzetnog značaja za njega.

