POMAK U JEZIVOM SLUČAJU IZ NIŠKE BANJE! IZBO ŠKOLSKOG DRUGA 37 PUTA: Danas pred tužilaštvom neutešni roditelji!

Nakon skoro više od deset meseci od kada je 5. oktobra 2023. godine, dečak (13) nemilosrdno ubio svog školskog druga Andreja Simića (13) iz Niške Banje, roditelji stradalog dečaka Sanja i Mića Simić konačno su dobili status oštećenih u postuku koji Osnovno javno tužilaštvo u Nišu vodi protiv roditelja dečaka ubice, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, ožalošćeni Simići danas će biti saslušani u tužilaštvu.

- Saslušanje roditelja ubijenog dečaka iz Niške Banje zakazano je za danas, kada će se pred tužilaštvom naći u pratnji advokata. Ono što je konačno novo u ovom postupku jeste to da su roditelji najzad dobili status oštećenih - rekao je izvor Kurira.

Podsećanja radi, roditelji malog odlikaša bili su prvobitno pozvani da daju iskaz samo u svojstvu svedoka pred nadležnim tužilaštvom, na šta je tada odreagovao i njihov advokat, rekavši da je prinuđen da reaguje na to kako bi se u ovom slučaju radilo po pravu i po pravdi.

- Sada i posle toliko meseci potpuno je situacija nejasna. Mi ćemo slati nadležnim tužilaštvima i subjektima dopise u kojima ćemo tražiti pojačanu kontrolu rada jer je ovo do sada nepodnošljivo. Pozivaju se Simići da se izjasne u svojstvu svedoka?! Kakvi svedoci oni mogu da budu? Oni su izgubili dete i ukazivali da dečak u rancu nosi noževe, upozoravali, ali to niko nije usvojio. I nakon toga, izgubili su dete - rekao je tada advokat ožalošćene porodice.

Kako smo ranije pisali, istraga se inače vodi protiv majke i oca dečaka iz Niške Banje, zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok maloletni dečak u ovom postupku ima svojstvo oštećenog lica.

Takođe je završeno i psihijatrijsko veštačenje dečaka ubice. Obdukcioni nalaz potresao je najviše nesrećne roditelje, ali i celu Srbiju.

- Nismo mogli da verujem kada je stigao obdukcioni nalaz na 16 strana, naš Andrej je imao 37 ubodnih rana, to je strašno. A u Tužilaštvu su rekli da se još uvek radnja ne vrši prema određenim licima, već se vrši prikupljane činjenica, a o dužini samog procesa još uvek je rano govoriti, iako ih to niko nije pitao, s obzirom na to da proces još uvek nije ni počeo - objasnio je tada izvor za Kurir.

Andrej pokušavao da mu pomogne, on ga ubio Posle tragedije koja ih je zadesila, porodica Simić je u razgovoru za Kurir podelila uspomene na sina, a oni ni dan danas ne dobijaju odgovor na pitanje o zločinu pred kojim je zanemela cela Srbija. - Moj sin i dečak koji ga je ubio poznavali su se od vrtića, zajedno su išli u školu, od prvog do četvrtog razreda u različitim razredima, a od petog su se opet spojili. Moj Andrej nije imao nikakve probleme, niti ih je pravio, a problemi su bili s tim drugim detetom. Nonstop je bilo incidenata, uviđali smo da se dečak čudno ponaša, da je agresivan, a naš sin je pokušavao da mu pomogne - ispričao je tada sa knedlom u grlu neutešni roditelj.

