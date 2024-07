Velika akcija protiv narko-dilera u Topoli i Mladenovcu, ali i u Južnoj Africi!

Državljanin Srbije Marko Ninić uhapšen je u Kejptaunu pošto je kod njega pronađen kokain vredan 12,6 miliona evra. A u Mladenovcu i Topoli policija je zaplenila oko 20 kilograma marihuane i uhapsila sedam osoba.

Više informacija donosi novinarka Kurira Nevena Milošević koja je razgovarala sa Isidora Milosavljević, kriminologom i generalnim sekretarom centra DBA.

Milosavljević je s obzirom da su u akciji uhapšeni otac i sin trgovinu drugom kao porodični biznis.

- Nažalost, u Srbiji je sve češća pojava da čak porodično krenu da se bave ovim nelegalnim stvarima. U Topoli i Mladenovcu konkretno je uhapšeno sedam osoba. Prilikom primopredaje je i ovaj slučaj bio malo i specifičan, jer je upravo ova grupa imala, kako se sumnja, ljude koji su zapravo išli pre samih kola u kojima su se nalazili narkotici i prosto javljali toj ekipi da li na putu stoje patrole, da ne bi slučajno bili presretnuti, tako da su oni digli to na jedan malo ozbiljniji i mnogo organizovaniji nivo - rekla je Milosavljević i dodala:

03:46 PROIZVODNJA I PRODAJA DROGE POSTAJU PORODIČNI BIZNIS?! Kriminolog otkriva šta je ustanovljeno nakon hapšenja narko dilera u Topoli

- Ono što je zaista poražavajuće kada pogledate zapravo prosek godina privedenih ljudi u Topoli, vi vidite da su to veoma mladi ljudi i to nama zapravo pokazuje koliki je bio nedostatak prevencije i rada sa tim ljudima. Kada imate, da kažem, tako razvijen posao na tom nivou u trenutku privođenja, znači da su oni već prethodnih godina dugo u tom poznatom poslu odnosno u svetu kriminala. I to je ono na čemu moramo da radimo i ta prevencija je zapravo ključ svega.

- Dakle, odlično je što su oni uhapšeni jer tu je bila i laboratorija. Oni su i proizvodili i stavljali u promet, da kažem, te supstance. Da li će slediti još neka hapšanja nakon ispitivanja ovih osumnjičenih ostaje da vidimo, ali svakako da treba da budu privedeni svi oni koji se dovode u vezu sa ovim ljudima koji su privedeni.

