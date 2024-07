"OD SINA NAM JE OSTALO SAMO PAR MLEČNIH ZUBIĆA I SLIKE" Neutešni roditelji ubijenog dečaka iz Niške Banje: ZASLUŽUJEMO DA ZNAMO

Roditelji ubijenog dečaka Andreja Simića (13) iz Niške Banje, govorili su u utorak četiri sata pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, koje vodi istragu protiv roditelja dečaka za koga se sumnja da je 5. oktobra 2023. ubio svog školskog druga Andreja, kada su istakli da se bol koju osećaju ne može opisati, a da im je od voljenog sina jedinca ostalo samo par mlečnih zubića i fotografije.

- Mi smo izgubili naše jedino dete i bol koju osećamo ne može da se opiše. Jedino što je od našeg deteta ostalo, to je par mlečnih zubića i slike. Možete onda možda da razumete kako je sve to teško - nakon prvog saslušanja pred nadležnim tužilaštvom rekla je Sanja Simić, majka dečaka kog je 5. oktobra prošle godine ubio školski drug u svom porodičnom domu u Niškoj Banji.

Deset meseci prošlo je od zločina koji je potresao celu Srbiju, a da bi se tek 23. jula pokrenula zvanična istraga pred Osnovnim tužilaštvom u Nišu, zbog zanemarivanja trinaestogodišnjaka iz Niške Banje koji je počinio ovo ubistvo.

- Posle deset meseci smo dobili priliku da ispričamo sve što imamo, da iznesemo sve dokaze i činjenice sa kojima smo raspolagali, koje smo praktično jedva čekali da kažemo tužilaštvu kako bi imali na uvid i našu pomoć za ovaj slučaj. Žao mi je što je prošlo ovoliko vremena, deset meseci je izgubljeno, ali drago mi je da je tužlaštvo konačno shvatilo težinu ovog slučaja i nezapamćenog ubistva - istakao je otac ubijenog dečaka i dodao:

- Naš sin je imao 37 ubodnih rana, to je bilo jezivo kada smo čuli, ja sam sve vreme pokušavao da nađem na internetu nekakav sličan slučaj ovome, ali nešto ovako se nikada nije desilo, suvišno je bilo šta reći - tihim glasom govorio je Mića Simić, otac ubijenog Andreja.

Roditelji dečaka, podsetimo, tek sada su dobili statu oštećenih u ovom postupku, dok su mesecima unazad prolazili kroz agoniju tražeći odgovore na mnoga pitanja, a pre svega, zašto je njihov sin ubijen? Kako su istakli, oboje se nadaju da će u narednom periodu ići sve brže, kao i da će što pre doći do početka sudskog procesa, iako ništa ne može nadoknaditi ovaj gubitak.

- Našu bol nijedan papir ne može da izbriše i umanji niti da nadoknadi najveći gubitak za jednog roditelja. Mi sa tom boli živimo svakog dana i to nikada neće prestati. Kao roditelji jedinog deteta koje smo imali želimo i zaslužujemo makar to da saznamo kako i zašto je naše dete ubijeno, kako smo ga izgubili. Tražimo da pravda bude zadovoljena baš iz razloga što je veliki masakr učinjen nad našim detetom - nadovezala se majka dečaka kroz suze.

Nova veštačenja

Advokat Saša Knežević naglasio je da su ožalošćeni roditelji prilikom saslušanja izneli vrlo bitne podatke, činjenice kojima raspolažu, ali i saznanja koja bi mogla da pomognu tužilaštvu u utvrđivanju istine.

- Besmisleno je da su roditelji, koji su najdirektnije oštećeni, do skoro imali samo status svedoka. Međutim, to se sada promenilo i oni su oboje saslušani kao oštećeni u ovom postupku, koje je trajalo satima. Bilo je više nego mučno to slušati - rekao je advokat za Kurir i dodao da su takođe priložene i nove fotografije od velikog značaja, a takođe su rađena i veštačenja koja se odnose na telefone i kompjutere, pored veštačenja dečaka ubice.