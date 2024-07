DANIMA LEŽAO MRTAV, NIKO GA NIJE OBILAZIO! Komšije zatekle užas u stanu na Novom Beogradu, SIN SE POJAVIO TEK KAD MU OTAC UMRO

Muškarac S. L. (68) nađen je mrtav u stanu zgrade u Novom Beogradu, a telo je našla policija koju je prvi komšija alarmirao zato što danima nije video S. L., a iz njegovog stana je počeo da se širi neprijatan miris.

- Prvo smo osetili u hodniku na našem spratu neprijatan miris. Komšija i ja smo najpre pomislili da je uginula ptica negde kod prozora, pa smo ga zatvorili iako nismo videli mrtvu pticu. Mislili smo da će smrad prestati, ali i posle toga je smrad nastavio da se širio zgradom, a dopirao je upravo iz stana preminulo S. L. - ispričao je za Kurir prvi komšija penzionera.

Osamio se

On dodaje da je komšiju poslednji put video prošlog petka. Tada su se, kako kaže, samo pozdravili i nastavili svojim putem, s obzirom na to da ni ranije čovek nije mnogo komunicirao ni sa kim.

- Komšija se doselio ovde nedugo nakon što je sazidana zgrada, živeo je s roditeljima, ali oni su ubrzo umrli jedno za drugim. Tada se povukao i osamio. Od supruge se razveo, a i sa sinom nije bio u dobrim odnosima - kaže komšija.

On dodaje da nesrećnog čoveka godinama niko nije obilazio.

- On se nije družio sa drugim komšijama, pozdravio bi svakoga na hodniku i to je sve... Štaviše, povukao se potpuno i živeo je kao vuk samotnjak - dodao je on.

S. L. je, kako se saznaje, živeo od penzije, a komšije su ga sretale samo kada je izlazio zbog nabavke. Prilikom poslednjeg susreta, kako kažu, činilo im se da je oronuo više nego inače.

- Videlo se da je dosta propao, a i sve teže se kretao - ispričao je naš sagovornik.

Telo na obdukciji Prema rečima komšija, sin nesrećnog penzionera pojavio se sada kada njegovog oca više nema. - Nisam znao mnogo o komšiji. Kao što sam rekao, bio je povučen, ali ovo je velika grehota, da ovako završi bez igde ikoga, a još je veća tuga da se članovi porodice pojave kada nekoga više nema - ispričao je komšija. Telo preminulog S. L. je poslato na Institut za sudsku medicinu gde će biti odrađena obdukcije, te će se više znati o tome od čega je nesrećni muškarac preminuo.

Očevidac

Nisam imao snage da uđem u stan

Komšije kažu da je u poslednje vreme smrad iz stana preminulog penzionera postajao je sve neprijatniji, zbog čega su i posumnjali na najgore.

- Otkad je ostao potpuno sam, povremeno je iz njegovog stana dopirao čudan miris, očigledno zbog nehigijene. Kako je stario, sve manje je mario za to, ali i pored toga što je uvek neprijatno mirisalo, poslednjih dana postalo je sve gore, pa smo shvatili da se nešto dogodilo. Policija je imala šta i da vidi prilikom ulaska - kaže ovaj čovek i dodaje da on nije imao snage da ulazi u stan iz straha što je pretpostavljao kako može zateći nesrećnog čoveka.

