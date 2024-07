"DA JE BAR BIO KRIMINALAC, NEGO NIJE... ODE MI DETE I VIŠE GA NISAM VIDELA" Potvrđena još 1 optužnica protiv Belivuka i Miljkovića

U Višem sudu u Podgorici potvrđena je optužnica protiv Radoja Zvicera i pripadnika njegove kriminalne grupe, među kojima su i kriminalci iz Beograda i oni se terete da su oktobra 2020. godine u Spužu ubili Damira Hodžića, koji se dovodio u vezu sa "škaljarskim klanom" i njegovog šuraka koji ga je kobnog dana samo dovezao na mesto sastanka, Adisa Spahića. U otmici, ubistvu i skrivanju njihovih tela učestvovali su Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su pripadnicima svog klana u Beogradu putem Skaj aplikacije slali detalje zločina.

Optužnicom je predstavljeno da je Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gde je ovaj skrivao novac i drogu, piše Nova.

- Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda – netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić - navodi se u optužnici.

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen. Mirsada Spahić, majka ubijenog Adisa Spahića, objasnila je ranije da nemerljiv bol koji oseća zbog ubistva sina dodatno pojačava činjenica se ime njenog sina dovodi u kontekst kriminalnih grupa jer kako tvrdi on nije bio kriminalac, već frizer koji je zarađivao poštenim radom. Kobnog dana je na mesto susreta sa opasnim kriminalcima odvezao svog šuraka, ne sluteći da će ga to odvesti pravo u smrt.

- Da je moj sin bio kriminalac i da sam nešto makar očekivala, a ovako, ode mi dete iz radnje i više ga nikada nisam videla - kazala je nesrećna žena i podvukla da se još nada da će makar prst svog deteta pronaći kako bi mogla da ga sahrani i odlazi mu na grob. Da Spahićevo ubistvo uopšte nije bilo u planu kriminalne grupe potvrdio je i prilikom svedočenja pred Specijalnim sudom u Beogradu Srđan Lalić, okrivljeni saradnik tužilaštva.

Stravični detalji zločina kriminalne grupe koju je predvodio Radoje Zvicer, a čiji su članovi bili Belivuk i Miljković, ugledali su svetlost dana kada je razbijena Skaj aplikacija koju su kriminalci širom sveta koristili za tajnu komunikaciju. U moru tekstualnih i glasovnih poruka, stravičnih fotografija, nalaze se i poruke od tog oktobra 2020. godine. Tog meseca su Belivuk i Miljković otišli u Crnu Goru kako bi izvršili Zvicerova naređenja, dok su u Beogradu ostavili pripadnike svoje grupe da otmu i ubiju Lazara Vukićevića.

Kako dalje pišu, Belivuk je par sati nakon likvidacije u Spužu, tačnije u 19.55 časova poslao glasovnu poruku svojim vojnicima u Srbiji.

- Samo da vas pozdravim puno braćo, da se zahvalim svima, bez… ne znam kako se izgovara to. Prenesite nam utiske molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego, umorni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos. Evo braćo još smo u čizmama brate, znači haos, pričajte malo molim vas - navodno je poruka koju je uveče poslao Belivuk.

Šta se tačno dogodilo kobne noći kada su likvidirani Spahić i Hodžić donekle je rasvetlio Srđan Lalić koji je bio sa njima „na vezi“, ali i Bojan Hrvatin koji je takođe od dojučerašnjeg Belivukovog saradnika sada postao svedok tužilaštva.

- Belivuk, Miljković i Nebojša Janković dogovorili su se da odu u Crnu Goru i preko osobe koja je radila za „škaljare“ i „kavčane“, a u stvari je bio samo „kavčanin“ pronađu Kapetana - naveo je ranije Hrvatin, a Lalić nešto detaljnije objasnio:

- Stigli su i Radulović (Mile Kapetan), Hodžić, koji je obezbeđivao Mila i Adis Spahić, koji je tu slučajno završio. Zemo ih je ljubazno sačekao, onda je uletela pomenuta petorka, nosili su pancire. Hodžić je potegao pištolj, Janković ga je usmrtio sa tri hica. Gledao sam te slike uživo taj dan kad se odvijalo. Kada su ugledali da Spahić nije bitna karika i njega su usmrtili, dok su Mileta držali živog - ispričao je Lalić.

U optužnici podignutoj u Crnoj Gori opisano je kako je 14. oktobra 2020. na mesto ubistva Spahić dovezao Hodžića, a kao okrivljeni navedeni su: Radoje Zvicer, Ratko Živković, Milan Vujotić, Knežević, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović, objavile su Vijesti.

Nakon što su ubili Spahića i Hodžića, pripadnici kriminalne grupe su odlučili da Mila Radulovića Kapetana ostave živog, želeći da iz njega izvuku što više infomacija o „škaljarskom klanu“. Iz višednevne zastrašujuće prepiske Radulovića i Zvicera vidi se kako Zvicera interesuje gde su određeni ljudi, objašnjava mu da će mu poštedeti porodicu ukoliko im otkrije ove informacije, dok mu Radulović govori da je spreman da umre ali ga moli, u ime starih dana, da ga ne muče.

Više puta su menjali lokaciju na kojoj su držali Radulovića, njegova supruga je navodno takođe dobijala pretnje i ucene, a na kraju su ga ubili. U tome im je, prema sumnjama tužilaštva, pomogao Nenad Neno Kaluđerović, koji je ranije opisan kao heroj masakra na Cetinju, tako što im je „čistio“ put i objasnio koliko je guma potrebno da se spali.

- … Upravljajući vozilom marke ‘pasat’, okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku čistio (je) put preko Podgorice i Cetinja do 19. krivine lokalnog puta koji vodi od Cetinja preko mjesta Njeguši do Kotora, i tako okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku omogućavao da na tim putnim pravcima izbegnu policijske patrole, sa kojeg mesta su praćenje vozila ‘audi Q7’ okrivljenih Belivuk Veljka i Miljković Marka, u kojem su prevozili otetog oštećenog Radulović Mileta, preuzeli okrivljeni Kašćelan Slobodan i Vučković Vladimir, koji su ih dopratili do kuće sa apartmanima okrivljenog Perović Davora, u mesto Sutvara - navodi se u između ostalog u tužilačkom aktu, piše Nova.