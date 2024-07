SUĐENJE BLAŽIĆU OCENJENO KAO VISOKORIZIČNO?! Advokat: Je li moguće da roditelji nemo posmatraju? Jedan odgovor NIKAD nećemo dobiti

Danas se nastavlja suđenje Urošu Blažiću, kojem se sudi za masovna ubistva kod Mladenovca. Suđenje je premešteno iz Smedereva u Okružni zatvor u Beogradu.

Pripremno ročište je zatvoreno za javnost, a danas će se Blažić ponovo naći oči u oči sa roditeljima žrtava.

Sve najnovije detalje u vezi sa ovim pripremnim ročištem saopštila je reporterka Kurira Nevena Milošević koja je razgovarala sa Nebojšom Perovićem, advokatom i punomoćnikom oštećenih porodica.

/ Možda se i može smatrati da je ovo suđenje okarakterisano kao visokorizično, baš zbog toga što će rešetkama i staklom biti odvojeni Uroš Blažić kao i njegov otac Radiša - rekla je Milošević.

Perović kaže da nije moguće sa sigurnošću reći da li bi ponovo moglo doći do burne reakcije roditelja nastradalih u Masakru u Mladenovcu, ali da bi to bilo sasvim razumljivo:

- Zaista ne bih znao da vam dam odgovor da li je moguće da će doći do nekog incidenta, ali da li je zaista moguće da roditelji čija su deca bez ikakvog razloga ubijena, zaista sede skrštenih ruku, zatvorenih usta, nemo posmatrajući odvijanje sudskog postupka. Mislim da u ovom trenutku sada niko u Srbiji ne bi znao da da odgovor, naročito imajući u vidu da je prošlo punih 13-14 meseci kako se ta tragedija desila, zašto se niko iz izvršne, sudske ili zakonodavne vlasti nije setio da pokrene neku inicijativu da dođe do promene krivičnog zakonodavstva? To da neko ko pobije toliki broj ljudi bez ikakvog razloga može maksimalno dobiti 20 godina zatvora, to zaista boli.

Kaže da nije izvesno da li će odbrana predložiti nešto novo kao i da ćemo ostati uskraćeni na odgovor za jedno po njemu važno pitanje.

- Videćemo da li će odbrana eventualno nešto predložiti. Ali ovde je sve jasno, , jasna je situacija, nemaa da se razjasni. Ostaje pitanje na koje nikada nećemo dobiti odgovor, a to je, a zašto? Zašto pobogu čoveče? Čemu?

