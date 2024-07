"OSTALA SAM DUŽNA SINU, NEKA KAŽE ŠTO NAM JE UBIO DECU": Oglasila se majka Petra ubijenog u Malom Orašju posle suđenja Blažiću

"Jako nam je bilo teško što nas nisu pustili unutra, imam veliku želju da prisustvujem suđenju za ubistva naše dece, a nismo mogli"

Ovim rečima za Kurir se nakon održanog pripremnog ročišta okrivljenom Urošu Blažiću oglasila Biljana Mitrović, majka Petra Mitrovića koji je u masakru počinjenom 4. maja teško ranjen, a bitku za živor je izgubio 50 dana kasnije.

Petar i Biljana Mitrović foto: Privatna Arhiva

Blažić je, da podsetimo, okrivljen da je tog 4. maja prošle u selima Dubona i Malo Orašje ubio devetoro, a ranio 12 mladih i juče je održano pripremno ročište pred početak suđenja, njemu i njegovm ocu Radiši Blažiću, koji se tereti za nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, kao i teško delo protiv opšte sigurnosti.

Uroš Blažić je juče pognute glave kazao je da mu je žao što je počino masakr. Izjavio je da je kriv za zločin koji se desio prošle godine, nakon čega je izjavio saučešće ožalošćenim porodicama, ali oni koji su bili u sudnici su burno reagovali jer niko nije poverovao da su njegove reči iskrene.

Biljana Mitrović za Kurir kaže i da roditelje žele da znaju zašto je to uradio.

- Moj Peca je bio živ 50 dana, obećala sam i dužna sam mu da se sazna istina, da kaže zašto nam je ubio decu - kaže nam Biljana i dodaje:

- On je izjavio saučešće i to je u redu, ali kad to dolazi od nekoga ko vam je ubio dete, ne znači ništa... Volela bih i da kazna za njega može da bude veća, teško se borimo kroz sve ovo.

Članovi porodica ubijenih mladića i devojke Kristine Panić, juče su ispred Okružnog zatvora gde je održano pripremno ročište stajali u crnim majicama na kojima su bile fotografije devotoro žrtava Uroša Blažića.

Ožalošćeni roditelji su u zagrljaju i pružajući podršku jedni drugima u ovim teškim trenucima, došli zajedno u Bačvansku ulicu.