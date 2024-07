"ŠKRIPA GUMA, JURNJAVA, VRISKA I ZAPOMAGANJE!" Jezivi detalji nesreće u Barajevu "KRV BILA NA SVE STRANE, KAO DA JE POKOLJ..."

Aleksandar Vuksić (17) iz Barajeva poginuo je sinoć nakon što je pao sa krova automobila marke "pežo 207" kojim je upravljao njegov vršnjak bez vozačke dozvole.

Stravična nesreća dogodila jutros tri sata iza ponoći u Ulici Sime Markovića u Barajevu. Sa tinejdžerom na krovu "pežo-a" bio je njegov prijatelj (19) koji je tokom bahate vožnje uspeo da prođe nepovređen.

- Scena je bila jeziva! U našoj ulici postoji jedan kafić gde omladina dolazi subotom u provod i on radi od 23 sata do jutarnjih časova. Tu se pretežno okupljaju klinci od 16 do 20 godina. Luduju, provode se, a sinoć je isto tako bilo - kaže naš žiteljaka ove ulice i dodaje:

- Čuli smo i sinoć škripu guma, junjavu, vrisku omladine koja se juri po ulici, ali to je svake subote tako. Ništa nije bilo drugačije nego prethodnih meseci. Međutim, u jednom trenutku smo videli da se nešto dešava, čulo se neko zapomaganje. Suprug je izašao napolje da vidi o čemu se radi, mislio je da je nekome zbog alkohola pozlilo, ali bilo je još gore.

Kako dalje navodi naša sagovornica, izašla je domah za suprugom u pidžami da vidi da li nekome treba pomoć.

- Bila sam u pidžami i papučama. Vidim deca beže na sve strane. Neke devojčice plaču, ma kao da sam u filmu ne znam šta se dešava. Idem kroz masu i pitam ih, a onda čujem: "Sedeo je na krovu dok su se vozili!" Pomislim, ma kakav krov i vožnja. Približim se okupljenoj gužvi, razdvojim decu i vidim... Užas - kaže potresnim glasom komšinica i jedva izusti:

- Dečko leži nasred ulice, ispred kola, a glava mu rasuta po putu. Krvi na sve strane kao da je bio pokolj. To rečima ne može da se opiše, te scene, taj dečko što je vozio kola sedi pored njega...

Sagovornica navodi je da ekipa Hitne pomoći i policija munjevitom brzinom stigla na mesto nesreće.

- To su jedni divni i požrtvovani ljudi koji su odmah došli nakon nesreće, ali nažalost lekar je samo mogao da konstatuje smrt tog mladića - kaže ona i dodaje da su uznemireni klinci nakon nesreće dugo ostali ispred kafića da pričaju, pa je saznala i kako je došlo do same nesreće.

- Sve se dogodilo kako su mi objasnili nakon što su želeli da se zezaju i pokažu pred nekim devojkama. Hteli su da naprave neku foru, kao sede na krovu i vozaju se, ali je ta njihova glupa i nebezbedna akcija propala. Njih dvojica sela su na krov i držali su se sa strane, dok je maloletnik bez vozačke dozvole, neiskusan seo da vozi. Odmah je dodao gas i na 50 metara od starta naglo je zakočio i taj dečko Vuksić je pao direktno glavom o asfalt, dok je drugi mladić uspeo da se pridrži i ostane na krovu.

Druge komšije dodaju da je do jutarnjih časova trajao uviđaj.

- Bilo je samo pitanje kada će neko nastradati u ovoj našoj ulici. Ovo je kao divlji zapad. Luduju i prave se pametni, a tek su se rodili. Zamislite njima padne na pamet da se vozaju na krovu. Bože deco, deco sami ste sebe odvezli u smrt - kaže jedan od meštana Barajeva.