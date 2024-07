“JEDAN METAK ME JE POGODIO U VRAT, DRUGI U RUKU”- ISPOVEST VOJNIKA RANJENOG NA KOŠARAMA

Bitka za Košare ima istorijski značaj i slobodno se može nazvati Kosovskim bojem 20 veka. Bitka na jugoslovensko-albanskoj granici 1999. godine trajala je 67 dana. Za to vreme poginulo je 108 vojnika, podoficira, oficira, rezervista i dobrovoljaca. Ova emisija počinje rečima mladog vojnika koji je kao deo Petog policijskog bataljona doživeo i preživeo nezamislivo na Prokletijama.

"Tokom borbi na Košarama, kada su me meci pogodili, prvi je srećom udario u šaržer, jedan u vrat, a jedan u ruku. Jak udarac me je pomerio. Priljubio sam se uz zemlju i puzio sam dok nisam ušao u zaklon. Činilo mi se kada sam izašao na kamen, mislio sam da je to najbolje mesto. Bili smo spremni i nismo hteli ni jedan metar da odstupimo. Gost emisije Crna hronika, autorke i voditeljke Jelena Pejović, je čovek koji stoji iza prethodno navedenih reči, Milorad Mita Petrović, pripadnik Petog bataljona Vojne policije.

