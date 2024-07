"POKUŠAO DA BLATI MOJE MRTVO DETE, TO NAS JE SLOMILO" Čovek koji je usmrtio Borisa i Dejanu u zatvoru: "Nisu moja deca papirići"

Boris Majorski (18) i njegova devojka Dejana Neralić (17) nastradali su u saobraćajnoj nesreći u oktobru 2022. godine kod Beške. Njih dvoje su bili na motoru, kada im je starac S. B. (84) oduzeo prvenstvo prolaza i udario ih. Zbog ove nesreće on je osuđen na tri godine zatvora i uprkos svim naporima da odloži odsluženje kazne, prošle nedelje je poslat na robiju.

Vladimir Majorski kaže da se porodica nije oporavila od bola i tuge čak ni dve godine nakon nesreće.

Kako je neutešni otac ispričao, nesreća se dogodila 18. oktobra posle 19 časova na Maradičkom krstu, dok su su njegov sin Boris Majorski i Dejana išli put Vrdničke kule, kada je S. B. izleteo iz sporedne ulice i pokosio ih.

- Obavestili su me iz Ministarstva pravde da je lice primljeno na izdržavanje kazne. Prvog decembra je presuda postala pravosnažna, ali mu je odobreno do juna odlaganje. Ponovo je on pokušao da odloži, zbog navodnih bolesti iako se ranije izjasnio na suđenjima da nema nikakvih zdravstvenih problema, te da čak ne nosi naočre za vid. Provdino je da je nameštaljka i da su lažna lekarska uverenje, kako bi izbegao zatvor - priča Vladimir Majorski.

Saznao za tragediju od prijatelja sina

Vladimir je za saobraćajnu nesreću saznao od prijatelja njegovog sina, ali da u tom momentu nije znao da su u pitanju Boris i njegova devojka.

„Taj mladić me pitao da li sam se čuo sa Borisom. Rekao sam da nisam, da vozi motor i da ne može da priča. Onda mi je rekao da je bila neka nesreća i da se vidi Borisov motor na licu mesta. Kasnije sam saznao da je taj dečko znao da je Boris mrtav, ali da nije smeo da mi kaže. Zvao sam sina nekoliko puta, ali mi se nije javljao. Počela je da me hvata panika. Tražio sam na portalima vest, a na jednom lokalnom je bila, ali bez ikakvih dodatnih informacija“, priča neutešni otac.

Vozač u pritvoru bio samo 30 dana

Kako kaže Vladimir, S. B. učinio je teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju, dvoje mladih je stradalo, a on je u pritvoru do sada proveo samo 30 dana, nakon nesreće.

„Nakon toga tužilac je zatražila da se produži pritvor, ali se on žalio na to i pušten je na slobodu. Optužnica je podignuta posle tri meseca, suđenje je relativno brzo išlo, samo dva ročišta, potom se završilo i osuđen je na tri godine zatvora. Na suđenju je sve izgledalo kao da se sudi nama, roditeljima, porodicama, a ne počinitelju. On je bio u veoma povlašćenom položaju, pazilo se kako se oslovljava, kao da je zaštićen, a nikome nije bitno što naša deca trule u grobu. Tada je konstatovano da ja imam još dece. Zaboga ljudi, pa nisu moja deca papirići, da ću ja njih da zgužvam, bacim i to je to, idemo dalje“, kaže utučeni otac.

Obrazloženje sudije

Iako je za ovo krivično delo zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora, S. B. je osuđen na svega tri godine, što je gotovo minimum. Obrazloženje sudije, prema rečima oca, je to da u svojoj praksi do sada nikada nije osudila vozača na pet godina zatvora za ovo delo.

„Pitao sam sudiju da li je do sada imala u svojoj praksi da neko izazove ovakvu nesreću, tek tako da ubije dvoje mladih ljudi. Taj čovek je proživeo 85 godina, ceo život je živeo i radio u Nemačkoj, a ovo dvoje mladih ljudi je tek trebalo da dopinesu ovoj našoj državi, društvu. Čitav život je bio pred njima. Taj čovek je na suđenju izjavio da u Nemačkoj nije vozio, jer su kazne rigorozne, i da bi mu oduzeli svu imovinu da je napravio tamo nekakav udes“, naglašava Vladimir.

Nova agonija za porodicu

Ceo postupak je išao veoma brzo, na drugom ročištu izrečena je kazna zatvora od tri godine, a potom je usledila nova agonija za porodicu.

„Usledile su njihove žalbe, prvo na Apelacioni, a potom na Vrhovni sud. Čak su i platili novo veštaćenje, kojim je utvrđeno da je Borisova krivica za nesreću. Dete koje je išlo glavnim putem, po svim propisima, ali na svu sreću, to je na Vrhovnom sudu odbijeno odmah, bez ikakvih razmatranja. Taj čovek je pokušao da blati moje mrtvo dete. To nas je slomilo“, naglasio je Vladimir.

Vladimir je deo Udruženja stradale dece u saobraćaju. Zalažu se za oštrije kazne za bahate vozače, a kako kaže, nedavno su ih primili na sastanak ministarka pravde Maja Popović i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Svi su nas ljudski saslušali. Ja sam čovek iz naroda, rekao sam im tada da su roditelji tempirane bombe i da je neophodno da nadležni rade svoj posao, da roditelji ne bi uzimali pravdu u svoje ruke. Ministarka mi je zaista uvek izlazila u susret, kad god sam je pozvao, kad god mi je trebalo nešto, ona je pomogla. Svi organi su nas tada primili, saslušali i sad te izmene zakona treba da budu izglasane. Nama svima je u cilju da sačuvamo te mlade živote“, naglasio je otac nastradalog Borisa.

Rigorozne kazne smanjile broj nesreća u Evropi

Kako objašnjava u zemljama zapadne Evrope trostruko je manje saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, zbog rigoroznijih kazni.

„Taj vozač je trebao da se plaši zakona i ovde, kao u Nemačkoj. Da je tada, od svoje devizne penzije, dao taksisti 400 evra, ovaj bi ga vozio svuda, kao gospodina. Za njegove 84 godine života trebao je mnogo iskusniji i pametniji čovek da bude od mene. Pošto držim pogrebno preduzeće imao sam slučajeve u tim godinama gde ljudi umiru za volanom, pa izazovu nesreće. Moraju ljudi imati svest, to su 84 godine, čovek nema reflekse u tim godinama, to su potencijalne ubice na putevima. U njegovim godinama ova presuda je praktično doživotna robija. Rekli su nam još i da je mlađe lice, dobio bi više zatvora. Obično ljudi u tim godinama, kada završe u zatvoru potonu skroz i to je to“, završio je Vladimir Majorski.

